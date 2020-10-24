佳里逆子「8種兇器」弒母！法官：罪嫌重大有逃亡之虞裁定羈押

▲疑似患有思覺失調症的李男子，懷疑陳姓母親要害他，憤而行兇殺害母親，李嫌依法送辦，被檢察官聲押，法院裁定羈押。（記者林云翻攝）

記者林悅／台南報導

台南佳里區23日凌晨發生兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親的人倫悲劇，疑似患有思覺失調症的30歲李姓男子，依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官訊問後認被告涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，諭知聲請羈押，台南地院羈押庭24日下午近4時許裁定羈押。

台南地院行政庭長林福來指出，李姓被告經法官訊問後，法官依據被告對於聲請事實承認與否的態度，以及卷內事證，認被告犯刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪嫌疑重大。被告雖長期受身心失調症所苦，但難認被告為本案行為時喪失行為辨識能力。法院審酌被告所犯為重罪，且依相關情事認有逃亡之虞，權衡公共利益維護及人權保障，認有羈押之必要，應予羈押。惟法官裁定沒有諭知禁見，因為檢察官沒聲請禁見，法官也不認有禁見必要。

台南市警佳里分局指出，23日凌晨0時5分許據報，有民眾聽見微弱呼喊救命聲，馬上啟動快速打擊機制趕往現場，發現屋內有52歲陳姓女子倒臥血泊中，除立即通知救護車，將傷者送往佳里奇美醫院急救外，並當場逮捕犯案30歲李姓男子。陳女於23日凌晨1時53分許，經醫院急救無效宣告傷重不治。

警方查出李姓男子係被害陳姓婦人兒子，無業，疑似患有思覺失調症，有多次進出醫院紀錄，平時日常生活均由其母照料，23日凌晨因母子雙方發生口角與爭執，即持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊母親，致其母之頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。

警方在現場勘查蒐證時，在現場有找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀、焊鐵、燈管等等共八種疑為攻擊死者的器械，上面都沾有血跡，其中1把水果刀都斷裂。

台南地檢署指出，針對台南市佳里區發生之殺人案件，檢察官初步相驗完畢，死者傷勢集中於上半身，然因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀似為多種兇器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定釐清致命傷及死因。市警佳里分局偵訊後於下午1時多，將全案依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官偵訊後，認李嫌涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，諭知聲請羈押。台南地院召開羈押庭下午裁定羈押獲准。

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