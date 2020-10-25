　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020桃園議長盃路跑　基層表態「挺勝」參選市長「光復桃園」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年桃園市議會議長盃路跑活動」、25日光復節於桃園青埔棒球場舉行，吸引逾萬名民眾參加。被藍營視為下屆市長強棒人選的桃園市議長邱奕勝，雖未公開表態參選市長，但中壢區正義里民於路跑活動中，拉舉「力挺邱奕勝延續市政」紅布條，表態「挺勝」參選市長，期為藍軍「光復桃園」。▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼2020桃園議長盃路跑，今年是第11年舉辦，共計超過1萬名跑者報名參賽。（圖／記者楊淑媛攝）▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝表示，勤走基層，傾聽民意，監督市政，是民代的職責，感謝基層民眾的肯定，他將一秉以往，廣結善緣，落實服務。立足地方政壇長達20多年的議長邱奕勝，由中壢市民代表會主席、一屆縣議員、兩屆副議長、一屆縣議長到升格後的首任議長及再度連任議長職務，一步一腳印，深耕基層，受到各界肯定。▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲北科大EMBA參加2020桃園議長盃路跑。（圖／記者楊淑媛攝）

現今，隨著市長鄭文燦連任的任期還有二年多，藍營期桃園重回執政，力拱基層實力雄厚的邱奕勝出馬參選下屆市長，儘管邱奕勝迄今未公開表態參選，但由邱頻頻勤走地方大小活動，廣結善緣，已見其參選意念。▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2020桃園議長盃路跑，參加跑者一年比一年多。（圖／記者楊淑媛攝）

「2020年桃園市議會議長盃路跑活動」今年是第11年舉辦，共計超過1萬名跑者報名參賽，非常踴躍，活動分為健康休閒組及競賽組，21公里競賽組參賽人數為1,000人、10公里組為4,000人、4.5公里健康休閒組參加人數逾6,000人，參賽人數卻比往年多。

桃園市馬拉松路跑協會說，原訂8月9日舉行的路跑活動，受疫情影響，延期至10月25日舉行，參選的選手年紀最長87歲、年紀最輕1歲、居住在台灣的外籍人士有54名，包括：北科大EMBA、中原資管碩專100 、桃園上海同鄉、會六和機械路跑社等公司社團，組隊參加，咸認是很好的休閒運動。另外，市長鄭文燦、農業局長郭承泉、工務局長賴宇亭、體育局長莊佳佳以及副議長李曉鐘、議員呂淑真、張桂棉、徐玉樹、吳宗憲等人士，亦前往參加。

·秋冬乾燥必備

ET快訊
澎恰恰遭黑衣人圍堵…民眾急報案！警方回應了
肉鬆排第2名！12款麵包「胖死排行榜」　第1名飆破500大卡
快訊／新北石門洞驚見「紅衣女屍」　仰躺礁岩上
小豬曝「三人行」背後真相　還原男友劈腿染病始末
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三倍券遊嘉義　幸運得主899元加油發票抽中市價54萬汽車

大同技術學院校慶引進熱氣球　象徵帶動地方產業發展

感謝有你守護台南環境　環保局表揚績優清潔隊員

嘉義大同國小師生創作交趾陶　展現林玉山蓮池精彩

擴大掃蕩槍枝　麻豆警槓上開花臨檢查獲通緝犯、手槍

無人機空拍水漾森林覆育成功　洪期下游安全無虞

水情吃緊　奮起湖大凍山多林停車場調整公廁使用時間

2020桃園議長盃路跑　基層表態「挺勝」參選市長「光復桃園」

全臺唯一高山鐵道楓紅　阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

黃敏惠關懷役政　赴大林中坑營區探視役男

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

三倍券遊嘉義　幸運得主899元加油發票抽中市價54萬汽車

大同技術學院校慶引進熱氣球　象徵帶動地方產業發展

感謝有你守護台南環境　環保局表揚績優清潔隊員

嘉義大同國小師生創作交趾陶　展現林玉山蓮池精彩

擴大掃蕩槍枝　麻豆警槓上開花臨檢查獲通緝犯、手槍

無人機空拍水漾森林覆育成功　洪期下游安全無虞

水情吃緊　奮起湖大凍山多林停車場調整公廁使用時間

2020桃園議長盃路跑　基層表態「挺勝」參選市長「光復桃園」

全臺唯一高山鐵道楓紅　阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

黃敏惠關懷役政　赴大林中坑營區探視役男

遭史努比狗狗狠批　湖人格林：不當成是個人恩怨

三星李健熙病逝！「第二名無用」16大金句　引領南韓成世界經濟巨擘

長榮航空半程馬周庭印重返半馬冠軍　曹純玉、謝千鶴創三連霸

三倍券遊嘉義　幸運得主899元加油發票抽中市價54萬汽車

郵寄投票大增…加州選後17天收到都算！　美選舉日恐變「選舉月」

中職／統一26日起備戰總冠軍　30日北上台中

習近平警告台灣知所進退　蘇貞昌：國民黨當年也老用戰爭恐嚇人民

媽祖率眾神尊通過加持　5.1億元新宜蘭橋25日第一階段通行

外婆吃早餐！6毛孫「自動集合」圍一圈當保鑣　媽笑：剛吃飽欸

李千那挑染銀白色！　高鐵自拍「激帥新髮型」曝…網驚：好不一樣

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

屏東砸3.7億蓋國際溜冰場　明年7月底完工

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

埔鹽順澤宮明天冠軍路跑　補給站被倒發臭豆渣

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

楊梅休閒農業區　農業輔導成果發表

文資局推「匠作築薪」展　盼新血加入

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

漫遊老街溪5000人健走　看見中壢改變

LLB挑戰者盃熱身賽台中登場

閩臺宮「媽祖昇天祭」活動　10/25登場

做手工養4孫　64歲嬤：感謝慈濟

2020桃園議長盃路跑　基層表態「挺勝」

國旅補助冠全台　花蓮再推金門包機持續加温

更多熱門

相關新聞

漫遊老街溪5000人健走　看見中壢改變

漫遊老街溪5000人健走　看見中壢改變

「2020漫遊老街溪—活壢向前行」健走活動，24日於桃園中壢區光明公園展開。市長鄭文燦表示，老街溪流域範圍廣泛且沿途風景優美，為推廣全民運動風氣，中壢區公所舉辦老街溪健走活動，路線全長約3.5公里，吸引約5,000人參加，沿途設有水分補給站及街頭藝人表演，讓健走的同時也能享受美景及音樂饗宴，讓市民健康有自信、活力滿滿。

傳江啟臣親征桃園　鄭運鵬：協助鄭文燦收尾

傳江啟臣親征桃園　鄭運鵬：協助鄭文燦收尾

要買槍可找我！警抄囂張軍火商　「2長3短」全成廢鐵

要買槍可找我！警抄囂張軍火商　「2長3短」全成廢鐵

鬧血荒！桃園區里長群起挽袖捐熱血　

鬧血荒！桃園區里長群起挽袖捐熱血　

影／六都市長大集合在地食材全上桌

影／六都市長大集合在地食材全上桌

關鍵字：

2020桃園議長盃路跑邱奕勝鄭文燦桃園青埔

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面