2020桃園議長盃路跑　基層表態「挺勝」參選市長「光復桃園」

▲2020桃園議長盃路跑，基層表態「挺勝」。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「2020年桃園市議會議長盃路跑活動」、25日光復節於桃園青埔棒球場舉行，吸引逾萬名民眾參加。被藍營視為下屆市長強棒人選的桃園市議長邱奕勝，雖未公開表態參選市長，但中壢區正義里民於路跑活動中，拉舉「力挺邱奕勝延續市政」紅布條，表態「挺勝」參選市長，期為藍軍「光復桃園」。

▲▼2020桃園議長盃路跑，今年是第11年舉辦，共計超過1萬名跑者報名參賽。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝表示，勤走基層，傾聽民意，監督市政，是民代的職責，感謝基層民眾的肯定，他將一秉以往，廣結善緣，落實服務。立足地方政壇長達20多年的議長邱奕勝，由中壢市民代表會主席、一屆縣議員、兩屆副議長、一屆縣議長到升格後的首任議長及再度連任議長職務，一步一腳印，深耕基層，受到各界肯定。

▲北科大EMBA參加2020桃園議長盃路跑。（圖／記者楊淑媛攝）

現今，隨著市長鄭文燦連任的任期還有二年多，藍營期桃園重回執政，力拱基層實力雄厚的邱奕勝出馬參選下屆市長，儘管邱奕勝迄今未公開表態參選，但由邱頻頻勤走地方大小活動，廣結善緣，已見其參選意念。

▲2020桃園議長盃路跑，參加跑者一年比一年多。（圖／記者楊淑媛攝）

「2020年桃園市議會議長盃路跑活動」今年是第11年舉辦，共計超過1萬名跑者報名參賽，非常踴躍，活動分為健康休閒組及競賽組，21公里競賽組參賽人數為1,000人、10公里組為4,000人、4.5公里健康休閒組參加人數逾6,000人，參賽人數卻比往年多。

桃園市馬拉松路跑協會說，原訂8月9日舉行的路跑活動，受疫情影響，延期至10月25日舉行，參選的選手年紀最長87歲、年紀最輕1歲、居住在台灣的外籍人士有54名，包括：北科大EMBA、中原資管碩專100 、桃園上海同鄉、會六和機械路跑社等公司社團，組隊參加，咸認是很好的休閒運動。另外，市長鄭文燦、農業局長郭承泉、工務局長賴宇亭、體育局長莊佳佳以及副議長李曉鐘、議員呂淑真、張桂棉、徐玉樹、吳宗憲等人士，亦前往參加。

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