2020漫遊老街溪5000人健走　鄭文燦：中壢在改變進步

▲2020漫遊老街溪5,000人健走。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020漫遊老街溪—活壢向前行」健走活動，24日於桃園中壢區光明公園展開。市長鄭文燦表示，老街溪流域範圍廣泛且沿途風景優美，為推廣全民運動風氣，中壢區公所舉辦老街溪健走活動，路線全長約3.5公里，吸引約5,000人參加，沿途設有水分補給站及街頭藝人表演，讓健走的同時也能享受美景及音樂饗宴，讓市民健康有自信、活力滿滿。

鄭市長表示，市府於中壢推動許多建設與活動，包括三鐵共構的中壢車站、老街溪全流域整治、啟用中壢臨時後站、舉辦桃園燈會及萬聖節活動等，中壢在改變、進步，未來將變得更不一樣。

▲▼2020漫遊老街溪5,000人健走。（圖／市府提供）

中壢區長鄭詩鈿表示，本次健走路線沿著「老街溪步道」前行，老街溪是南桃園最重要的溪流之一，更是中壢的生命線，不僅風景優美、溪水清澈，還可以看見許多魚類在水中悠游，多種不同品種的水鳥也出現在溪畔，河川步道兩側也有相當多的綠地草皮及綠樹，讓參與民眾不只是參與健走活動，在視覺上也能得到一大享受。包括立委湯蕙禎、魯明哲、市議員彭俊豪、葉明月、劉曾玉春、謝美英、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

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