影／料理之王全球首播　六都市長大集合「在地食材」秀手藝　

▲六都市長為料理之王節目，獻出拿手好菜。（圖／ETtoday）



政治中心／綜合報導

ETtoday全台首創大型廚藝選秀節目《料理之王》10月23日晚間9點全球首播。為了響應自己動手做料理，六都市長也各自下廚秀手藝，並透過影片示範如何讓在地食材美味上桌。

柯文哲上菜 「茶香肉絲蛋炒飯」

台北市長首度下廚，全副武裝換上專業的料理裝備，他強調必須「工欲善其事，必先利其器」，所以衣著要穿好，手也得好好洗乾淨。

柯文哲這一次挑戰的是「茶香肉絲蛋炒飯」，他堅持炒飯的飯一定要隔夜飯，因為剛煮完水分太多，隔夜飯炒才會粒粒分明，最後依照喜好加入醬油調味，並且把所有食材加入拌炒，最後強調「用的原料保證沒有瘦肉精！」

侯友宜上菜 私房料理「三杯小卷拌綠竹筍」

對於自己動手做料理，新北市長侯友宜化身大廚，在影片中還找來新北之光「技職高手」穀保家商同學的陳民翰幫忙，兩人一起料理的「三杯小卷拌綠竹筍」，選用新北在地食材「五股綠竹筍」與最「青」的深澳小卷。

在新北之光的協助下，侯友宜迅速正確的備料、熱鍋、炒菜，最後騰騰的三杯小卷半綠竹筍出爐，香味四溢讓人胃口大開，侯友宜一試吃就大讚，大讚綠竹筍很脆又入味，小卷牽絲「棉棉」，相當新鮮入味。

鄭文燦上菜 「桃園市長限定三杯雞」

桃園市長鄭文燦化身為「阿燦師」，在鏡頭前大方首推在地家鄉味的拿手料理「桃園市長限定三杯雞」，料理方式首先用大火將香菇爆香，接著再加入土雞、薑片翻炒，當均勻翻炒到變色時，再倒入醬油、加水、蔥段、少許鹽，再蓋上鍋蓋悶煮上色就可以完成。

對於親手做料理的成果，鄭文燦也開心地對著鏡頭說，「有沒有覺得很香」，對於自己的拿手菜色有著絕對的自信，超萌的模樣、優秀的廚藝，也讓在場者紛紛比讚。

盧秀燕上菜 「香蕈無雙麵」

六都中唯一的女性首長台中市長盧秀燕，此次以台中在地有機食材，打造富有台中特色的「香蕈無雙麵」，希望展現熟悉的媽媽味。她一開始先將香菇切碎，加入「顆粒蒜泥」下鍋爆香，放入飛天豬炒熟後，便加入米酒、醬油、胡椒粉、糖去調味，經小火慢燉後，另一方面煮熟香菇麵條、川燙青菜以及製作半熟蛋包，擺盤完成便是「香蕈無雙麵」。

當成品上桌後，盧秀燕以筷子將蛋包戳破，濃郁蛋黃汁流入麵條中，與香菇、豬肉末合而為一時，視覺上相當吸睛。試吃者吃了一口後，也向盧秀燕表示，香菇氣味真的非常濃郁，美味的程度更讓現場試吃者一度停不下手，獲得好評。

黃偉哲上菜 「黃金比例燒賣」

位於南台灣的台南市長黃偉哲換上「特級廚師」衣服後，要挑戰的是燒賣，他選用台南的豬肉、七股的蝦、北門虱目魚、新市毛豆、將軍紅蘿蔔、將軍蘆筍、仁德玉米，還有國立台南附屬高級中學他們養的雞生的蛋。

料理完成後，黃偉哲還感性地說，「料理的目的就是要帶給人們幸福，不管是吃的、還是做的人都很幸福」，也歡迎大家來台南，一起吃、一起玩。

陳其邁上菜 麻油香炒美濃野蓮

高雄市長陳其邁親手做料理，特別選用美濃特色食材野蓮，與專業大廚一同端出「麻油香炒美濃野蓮」，希望大家多支持高雄在地農產品。

令人眼睛為之一亮的是，在料理過程中，陳其邁秀出精湛刀工，將一整束野蓮「切得相當整齊」，料理的方式是將麻油放入熱鍋，再接續將香菇、野蓮一併加入，炒菜同時還不忘提醒，野蓮纖維多，富有維他命C、養顏美容功用，最後滴入幾滴麻油，增加麻香氣，香噴噴的「麻油香炒美濃野蓮」就完成了。

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ETtoday全新實境料理節目《料理之王》請鎖定2020年10月23日（五）全球首播，於每周五晚間9點在ETtoday全平台首播；10月24日（六）起，每周六晚間6點在JET綜合台播出。讓首席導師「松露主廚」廚佛瑞德Fred、「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，以及活力主持人Lulu帶起這股廚藝熱吧！