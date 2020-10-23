　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／料理之王全球首播　六都市長大集合「在地食材」秀手藝　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼六都市長為料理之王節目，獻出拿手好菜。（圖／ETtoday）

▲六都市長為料理之王節目，獻出拿手好菜。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

ETtoday全台首創大型廚藝選秀節目《料理之王》10月23日晚間9點全球首播。為了響應自己動手做料理，六都市長也各自下廚秀手藝，並透過影片示範如何讓在地食材美味上桌。

柯文哲上菜　「茶香肉絲蛋炒飯」

台北市長首度下廚，全副武裝換上專業的料理裝備，他強調必須「工欲善其事，必先利其器」，所以衣著要穿好，手也得好好洗乾淨。

柯文哲這一次挑戰的是「茶香肉絲蛋炒飯」，他堅持炒飯的飯一定要隔夜飯，因為剛煮完水分太多，隔夜飯炒才會粒粒分明，最後依照喜好加入醬油調味，並且把所有食材加入拌炒，最後強調「用的原料保證沒有瘦肉精！」

侯友宜上菜　私房料理「三杯小卷拌綠竹筍」

對於自己動手做料理，新北市長侯友宜化身大廚，在影片中還找來新北之光「技職高手」穀保家商同學的陳民翰幫忙，兩人一起料理的「三杯小卷拌綠竹筍」，選用新北在地食材「五股綠竹筍」與最「青」的深澳小卷。

在新北之光的協助下，侯友宜迅速正確的備料、熱鍋、炒菜，最後騰騰的三杯小卷半綠竹筍出爐，香味四溢讓人胃口大開，侯友宜一試吃就大讚，大讚綠竹筍很脆又入味，小卷牽絲「棉棉」，相當新鮮入味。

鄭文燦上菜　「桃園市長限定三杯雞」

桃園市長鄭文燦化身為「阿燦師」，在鏡頭前大方首推在地家鄉味的拿手料理「桃園市長限定三杯雞」，料理方式首先用大火將香菇爆香，接著再加入土雞、薑片翻炒，當均勻翻炒到變色時，再倒入醬油、加水、蔥段、少許鹽，再蓋上鍋蓋悶煮上色就可以完成。

對於親手做料理的成果，鄭文燦也開心地對著鏡頭說，「有沒有覺得很香」，對於自己的拿手菜色有著絕對的自信，超萌的模樣、優秀的廚藝，也讓在場者紛紛比讚。

盧秀燕上菜　「香蕈無雙麵」

六都中唯一的女性首長台中市長盧秀燕，此次以台中在地有機食材，打造富有台中特色的「香蕈無雙麵」，希望展現熟悉的媽媽味。她一開始先將香菇切碎，加入「顆粒蒜泥」下鍋爆香，放入飛天豬炒熟後，便加入米酒、醬油、胡椒粉、糖去調味，經小火慢燉後，另一方面煮熟香菇麵條、川燙青菜以及製作半熟蛋包，擺盤完成便是「香蕈無雙麵」。

當成品上桌後，盧秀燕以筷子將蛋包戳破，濃郁蛋黃汁流入麵條中，與香菇、豬肉末合而為一時，視覺上相當吸睛。試吃者吃了一口後，也向盧秀燕表示，香菇氣味真的非常濃郁，美味的程度更讓現場試吃者一度停不下手，獲得好評。

黃偉哲上菜　「黃金比例燒賣」

位於南台灣的台南市長黃偉哲換上「特級廚師」衣服後，要挑戰的是燒賣，他選用台南的豬肉、七股的蝦、北門虱目魚、新市毛豆、將軍紅蘿蔔、將軍蘆筍、仁德玉米，還有國立台南附屬高級中學他們養的雞生的蛋。

料理完成後，黃偉哲還感性地說，「料理的目的就是要帶給人們幸福，不管是吃的、還是做的人都很幸福」，也歡迎大家來台南，一起吃、一起玩。

陳其邁上菜　麻油香炒美濃野蓮

高雄市長陳其邁親手做料理，特別選用美濃特色食材野蓮，與專業大廚一同端出「麻油香炒美濃野蓮」，希望大家多支持高雄在地農產品。

令人眼睛為之一亮的是，在料理過程中，陳其邁秀出精湛刀工，將一整束野蓮「切得相當整齊」，料理的方式是將麻油放入熱鍋，再接續將香菇、野蓮一併加入，炒菜同時還不忘提醒，野蓮纖維多，富有維他命C、養顏美容功用，最後滴入幾滴麻油，增加麻香氣，香噴噴的「麻油香炒美濃野蓮」就完成了。

看完六都市長的手藝後，您是否也想動手做料理呢？料理之王《全民煮好菜》影音投稿活動（投稿網站請點我）：即日起至11/5，在活動專區上傳您的料理影片；11/6至11/15參與人氣影音投票，選出你最愛的料理，就有機會抽總價值萬元禮券，還有機會成為《料理之王》節目踢館魔王！讓大家看見你的料理！後防疫時代，宅在家也能成為大廚師，只要三分鐘，簡單做出好料理！

ETtoday全新實境料理節目《料理之王》請鎖定2020年10月23日（五）全球首播，於每周五晚間9點在ETtoday全平台首播；10月24日（六）起，每周六晚間6點在JET綜合台播出。讓首席導師「松露主廚」廚佛瑞德Fred、「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，以及活力主持人Lulu帶起這股廚藝熱吧！

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／「紓困3.0」特別預算通過　追加2100億全數舉債支應
川普、拜登辯論後民調出爐！53％選民認為他表現優異
實機照一次看！iPhone 12 Pro 質感大勝i12　果
快訊／台南30歲兒持刀鎚殺母！52歲媽求救仍傷重慘死
大薯、雞塊全買1送1　麥當勞2020激省優惠券來了
被放火約過夜「辣妹身分曝」　半年前才上《國光》
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「紓困3.0」特別預算三讀通過　追加2099億全數舉債支應

疫苗接種亂象　柯文哲建議：應分批打

影／料理之王全球首播　六都市長大集合「在地食材」秀手藝　

美選倒數！黃暐瀚表態「真的希望川普贏」　檢視台美是否「真朋友」

國民黨團要求蔡英文國情報告、為美豬道歉　朝野同意列入立院議程

台灣防疫評比第1　蔡英文：任何國家無權以政治因素破壞全球防疫

新北公布220企業未足額錄用身障者　台灣松下、億光電入列

9萬元萊豬報告物超所值？　柯文哲酸：找研究生做也差不多這價錢

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

美國正式對台3軍售　專家指「高機動火砲系統」讓台灣人亢奮

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

快訊／「紓困3.0」特別預算三讀通過　追加2099億全數舉債支應

疫苗接種亂象　柯文哲建議：應分批打

影／料理之王全球首播　六都市長大集合「在地食材」秀手藝　

美選倒數！黃暐瀚表態「真的希望川普贏」　檢視台美是否「真朋友」

國民黨團要求蔡英文國情報告、為美豬道歉　朝野同意列入立院議程

台灣防疫評比第1　蔡英文：任何國家無權以政治因素破壞全球防疫

新北公布220企業未足額錄用身障者　台灣松下、億光電入列

9萬元萊豬報告物超所值？　柯文哲酸：找研究生做也差不多這價錢

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

美國正式對台3軍售　專家指「高機動火砲系統」讓台灣人亢奮

前田健太、秋山翔吾入圍金手套　挑戰首度日本人同時獲獎

屏東新景點！伯勞鳥、恐龍全都是溜滑梯　勝利動物公園10大設施免費玩

就愛大眾浴！邊牧放風「笑坐荷花池」　她崩潰：說好散步？

兩個不小心！台中七期海神出沒...路口遭轎車擊落　恐噴上百萬

徐睿知噴鼻血「夾奶裝」深U險走光！　5年前超保守造型判若兩人

詹皇2K能力值98登頂　PG跌到88將特訓「放話明年能爬到96」

鮪魚險回不了家...急Call「小時候偶像」　王仁甫一暖舉「揪感心」

「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

女人被性侵因「男人動物性」？　林美吟：獼猴交配會徵詢同意

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見

政治熱門新聞

李鴻源稱台灣沒資格缺水　要求蓋60座汙水回收廠

詹江村：如果性侵為真「願被判死刑」

女粉絲控性侵！詹江村認了「屁股有胎記」

短髮掰掰　賴品妤秒變「仙氣長髮」

賴品妤2張魔髮照　近7千網友歪樓

「謝謝妳讓我們有一個家」女童手繪卡片　蔡英文回信了！

汪洋不許台灣分裂出去！　民進黨回應了

外交部證實　我駐美代表處1職員確診新冠肺炎

美國大選　扶龍王斷言他敗相已露

正國會提修憲　11月起陸續舉辦4場公聽會

性暴力是雄性基因特性？黃捷感嘆...

嚴德發：第一時間作戰主力45萬人

台北若出現1例本土新冠肺炎　跨年晚會改線上直播

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

更多熱門

相關新聞

萊豬報告物超所值？柯P：研究生做差不多這價錢

萊豬報告物超所值？柯P：研究生做差不多這價錢

蔡政府宣布開放美豬，日前公布萊克多巴胺之健康風險評估報告，遭台北市長柯文哲批評「應該是去網路上抄一抄」，但衛福部長陳時中卻說是物超所值。對此，柯文哲23日再表示，「差不多啦，找研究生做也差不多這個價錢」。

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

今晚9點！《料理之王》全球首播

今晚9點！《料理之王》全球首播

停辦跨年？　北市改口「本土」15例就取消

停辦跨年？　北市改口「本土」15例就取消

「民間廚神」現身《料理之王》

「民間廚神」現身《料理之王》

關鍵字：

料理之王六都柯文哲侯友宜鄭文燦盧秀燕黃偉哲陳其邁

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面