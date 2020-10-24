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傳江啟臣親征2022桃園市長　鄭運鵬：協助鄭文燦做好收尾

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▲▼民進黨籍立委鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

據傳國民黨黨務高層、縣市長等多位黨內要角，認為黨主席江啟臣若以黨主席身分參選桃園市長，勝算極高，有助國民黨穩定發展。對此，有意角逐下屆桃園市長的民進黨立委鄭運鵬表示，自己未來一段時間的重點工作，還是先協助桃園市長鄭文燦把第二任的政策、品質、收尾做好。

2022縣市長選舉，國民黨認為光復桃園市，最適合人選就是由江啟臣爭取連任後親征，同時，為尋求支持連任。據指出，江啟臣上週與黨內大老及立委們聚餐，在場人士皆認同江繼續扛起責任，並帶領國民黨拿下15、16縣市。

▲▼10/14衛環委員會，國民黨立委江啟臣質詢衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

對此，鄭運鵬24日受訪時表示，現在桃園政壇，不論各政黨都有多人表態參選，這是台灣各縣市僅有的現象，這表示鄭文燦市長二任6年的政績很好，所以民進黨內競爭者眾，國民黨也必須找出以前沒想過的最強棒。

鄭運鵬指出，因為鄭文燦的好政績，讓國民黨過去吃定桃園政黨板塊，以為隨便提名都會當選的心態完全改變，現在必須思考向外徵才，甚至江啟臣親征才會有機會，民進黨嚴陣以待，但也應該表達歡迎與祝福。

鄭運鵬強調，桃園這幾年是進步最多、人口成長最多的城市，對於所有移居桃園的市民與投資都歡迎，自己是現任立法委員，未來一段時間的重點工作，是先協助鄭文燦把第二任的政策、品質、收尾做好。

鄭運鵬認為，中央和地方的滿意度維持好，市長、議員選舉才會順利，且距離市長任期還有二年多、民進黨內初選也還有一年多，因此初選不是當務之急。

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