前參謀總長曝「可能對台灣動手」：共軍當年抗美援朝都敢打了

▲戰車作戰，示意圖。（圖／中華民國陸軍）

記者蕭羽耘／台北報導

共機近日頻頻擾台，日前甚至派出無人機。前參謀總長李喜明日前接受媒體專訪時表示，當年抗美援朝，大陸都敢打了，所以對岸有可能會對台灣動手。

李喜明日前接受政論節目《辣新聞》的專訪時表示，相較我軍，共軍的國防預算是多出20倍。他也提出現今國防面臨三重的困境：第一，我軍沒辦法在錢上面跟它競爭，國防預算有限；其次，要應付平時的灰色地帶作戰，否則平民百姓對我們沒信心。

他提出，最後，最大的威脅是最後一個困境，萬一中共不管內部因素、國際因素或者兩岸因素，真動手了呢？不要認為不會是有可能的。當年沒有人相信中共會抗美援朝，當時是都敢打，更何況現在國力更大了。

李喜明指出，要怎麼樣去解決三重的困境？既然（我軍）只能用這麼多錢，要兼顧這些灰色地帶，給民眾信心，然後最大的重點是，怎樣來防衛我們自己，讓對岸不敢動。

他強調，兩岸武力不對稱，所以要用不對稱的方法應對，所以台灣買一件武器，都要想好戰力保存，做太大的東西不好保存，反而要做一堆到處會亂跑、致命性的「小東西」。

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