　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前參謀總長曝「可能對台灣動手」：共軍當年抗美援朝都敢打了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 ▲戰車，陸軍，演習，機步333旅，國軍，步兵，作戰。（圖／中華民國陸軍）

▲戰車作戰，示意圖。（圖／中華民國陸軍）

記者蕭羽耘／台北報導

共機近日頻頻擾台，日前甚至派出無人機。前參謀總長李喜明日前接受媒體專訪時表示，當年抗美援朝，大陸都敢打了，所以對岸有可能會對台灣動手。

李喜明日前接受政論節目《辣新聞》的專訪時表示，相較我軍，共軍的國防預算是多出20倍。他也提出現今國防面臨三重的困境：第一，我軍沒辦法在錢上面跟它競爭，國防預算有限；其次，要應付平時的灰色地帶作戰，否則平民百姓對我們沒信心。

他提出，最後，最大的威脅是最後一個困境，萬一中共不管內部因素、國際因素或者兩岸因素，真動手了呢？不要認為不會是有可能的。當年沒有人相信中共會抗美援朝，當時是都敢打，更何況現在國力更大了。

李喜明指出，要怎麼樣去解決三重的困境？既然（我軍）只能用這麼多錢，要兼顧這些灰色地帶，給民眾信心，然後最大的重點是，怎樣來防衛我們自己，讓對岸不敢動。

他強調，兩岸武力不對稱，所以要用不對稱的方法應對，所以台灣買一件武器，都要想好戰力保存，做太大的東西不好保存，反而要做一堆到處會亂跑、致命性的「小東西」。

其他人也看了這些...

徐巧芯列嚴德發5矛盾：前言不對後語　真是莫名其妙
「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？　國防部給答案
嚴德發稱軍事訓練役延長「戰力下墜」　國防部：將影響志願役員額

更多熱門新聞...

嚴德發：總統若下戰爭動員令　第一時間作戰主力45萬人
空軍兩週再派373架次攔截共機　國防部：年底前恐將維持常態
美國對台軍售首度釋出「距外陸攻飛彈」　反制共軍防空火力網

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／澎恰恰被8警車包圍！遭大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌
前參謀總長曝「可能對台灣動手」：當年也沒人相信中共會抗美援朝
JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳　網看呆：長得不一樣
參加完《星光》忍13年！徐凱希挨罵勾引男選手：我根本是附屬品
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

前參謀總長曝「可能對台灣動手」：共軍當年抗美援朝都敢打了

文總辦400人藝文茶會　蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛　網：有兩架IDF

快訊／國民黨內傳拱選2020桃園市長　江啟臣首度回應了！

費鴻泰要求增加移工入境檢疫床位　解決居家長照缺工問題

「軍公教警消委員會」被解讀江啟臣動員部隊　朱立倫：只要國民黨好都支持

江啟臣親征2022桃園市長？　朱立倫：要深根基層了解民意

傳捷克軍火商推銷武器遭對岸施壓　中科院回應了

創黨34年民進黨首設馬祖黨部　蔡英文：台澎金馬命運共同體

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

前參謀總長曝「可能對台灣動手」：共軍當年抗美援朝都敢打了

文總辦400人藝文茶會　蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛　網：有兩架IDF

快訊／國民黨內傳拱選2020桃園市長　江啟臣首度回應了！

費鴻泰要求增加移工入境檢疫床位　解決居家長照缺工問題

「軍公教警消委員會」被解讀江啟臣動員部隊　朱立倫：只要國民黨好都支持

江啟臣親征2022桃園市長？　朱立倫：要深根基層了解民意

傳捷克軍火商推銷武器遭對岸施壓　中科院回應了

創黨34年民進黨首設馬祖黨部　蔡英文：台澎金馬命運共同體

中職／林哲瑄中斷金手套5連霸　「不須獎項！自己肯定我自己」

小豬曝「三人行」背後超傻真相！還原被劈始末IG急澄清：不是性病

黃敏惠關懷役政　赴大林中坑營區探視役男

忙打遊戲指示「勿打電話」　外送員找不到連call...慘遭狂毆腦損傷

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

謝欣穎難得PO媽媽正臉照！　慶生「謝家全員到齊」網驚：神韻好像

斷軌44公分通報不實！再爆懲處「吹哨人」　台鐵：已重啟調查

肉鬆排第2名！12款麵包「胖死排行榜」　營養師見小時最愛：吃不下

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

台中外埔三大花海一次賞完！必拍唯美粉紅花海、耀眼黃金海

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

傳拱選桃園市長　江啟臣：想像力太豐富

前參謀總長曝「可能對台灣動手」：共軍當年抗美援朝都敢打了

蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

大陸變敵國？　丁守中：國民黨別拿香跟拜

若大陸主動開戰　民調：77.6％民眾願為台而戰

扁：國民黨當年執意重啟核四是世紀大騙局

捷克軍火商推銷武器遭施壓　中科院回應了

「台中陽明山」大坑9號步道新裝亮相

逾7成台人願上戰場　李來希：有赴死的自覺嗎？

2099億紓困3.0追加預算立院三讀拍板

客委會主委判刑下台　陳其邁：最高標準要求

軍公教警消委員會被解讀江啟臣部隊　朱立倫：對國民黨好都支持

國軍防彈衣招標有鬼？無工廠老闆竟打敗國際大廠

更多熱門

相關新聞

逾7成台人願上戰場　李來希：有赴死的自覺嗎？

逾7成台人願上戰場　李來希：有赴死的自覺嗎？

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會24日發表「台海安全」最新民調，若對岸主動攻打台灣，有77.6％民眾願意為台而戰。對此，全國公務人員協會前理事長李來希要年輕人思考，「有自覺開戰必死決心的人，才有資格談參戰！」

若大陸主動開戰　民調：77.6％民眾願為台而戰

若大陸主動開戰　民調：77.6％民眾願為台而戰

「美日媒體唬弄兩岸真相？」　張競：美軍又搞情蒐資訊戰

「美日媒體唬弄兩岸真相？」　張競：美軍又搞情蒐資訊戰

11/3台灣最危險時刻　專家曝真相

11/3台灣最危險時刻　專家曝真相

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法 人偶合一連呼吸都得契合

藝饗四川／大木偶炫技懸空寫書法 人偶合一連呼吸都得契合

關鍵字：

李喜明抗美援朝共軍兩岸

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

士林夜市攤販淚「已關100多家」

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面