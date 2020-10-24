逾7成台人願上戰場　李來希問年輕人：有赴死的自覺嗎？

▲國軍演習。（示意圖／中華民國陸軍）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會24日發表「台海安全」最新民調，若對岸主動攻打台灣，有77.6％民眾願意為台而戰。對此，全國公務人員協會前理事長李來希要年輕人思考，「有自覺開戰必死決心的人，才有資格談參戰！」

民調結果指出，若因為「台灣宣布獨立而引發台海戰爭」，有66％的受訪者表示願意為保衛台灣而戰，若情況假設為「中國主動出兵攻打台灣」，則願意為保衛台灣而戰的比例提升到77.6％。

李來希表示，兩岸戰事一旦啟動，它不是外族入侵，那會是一場典型的內戰，就中國而言，會是一場民族統一的聖戰；對台灣而言呢？是獨立建國的聖戰嗎？如果是，那必定會是一場焦土抗爭的大戰，可以戰到一兵一卒之大戰；如果不是，數字上顯示能戰肯戰的人還會剩下多少？能不存疑嗎？

李來希也說，作為人父，兩岸一旦啟動戰端，自己無法一如抗日大戰那樣，慷慨賜「死」字送子女上戰場，沒有那樣悲壯的情操，「因為我們要面對的不是異族的侵略。」

李來希也要年輕人思考，兩岸戰爭究竟是為誰而戰？為何而戰？你們有赴死的自覺嗎？今天的戰爭已不是七、八十年前步槍與大砲的對陣，而是血不見刃，光電之間的戰役，你們的人生會在一陣光一聲響之後就落幕了，你們願意嗎？

李來希質疑，為台灣獨立戰到最後一兵一卒，那還能獨立嗎？台灣如果獨立了，你們還在嗎？台灣如果獨立了，誰在掌權？台灣還會剩下什麼？你們還有什麼發展的機會？一切的一切都要重頭開始，你們願意嗎？你們有機會嗎？請再想一想：為誰而戰？為何而戰？戰後你們能做什麼？還能剩下些什麼？請再想一想才告訴你們的親朋好友，你們願意上戰場，好嗎？

▼李來希。（資料照／記者李毓康攝）



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