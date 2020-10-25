黃敏惠關懷役政　赴大林中坑營區探視役男



▲嘉義市長黃敏惠前進軍營關心役男。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠關懷嘉市籍役男入營狀況，由民政處柳明宏副處長、東區田文珍區長、西區黃浩君區長、嘉義軍人服務站張勉站長、嘉義後備指揮部指揮官陳德華上校等人陪同下，親自至大林中坑營區探視新訓中心新兵訓練役男。此次探視主要對象為0114、0117、0120梯次，共有197位役男。

▲贈加菜金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，大家來到部隊已有一段時間，應已適應部隊的生活作息，在各級幹部合理基本訓練要求下，可以讓男孩蛻變為男人。今天呼口號的精神和剛入伍時不太一樣，表示人有無限的可能和潛力，透過團隊訓練就會不一樣，感謝各單位給予最大的協助，也特別感謝257旅旅長萬先坤上校和各位幹部們長期對於嘉義市籍役男的照顧及所付出的愛心，讓役男們在服役期間可以成熟懂事。

黃敏惠指出，天氣漸冷，目前國內疫情尚未解封，國外疫情仍非常嚴峻，再次提醒大家一定做好個人自主健康管理，勤洗手、隨身攜帶口罩，如果不能保持社交安全距離，或是在密閉空間，請一定要戴上口罩，保護自己也保護別人。若感覺身體不適，隨時向隊部反應，以取得適當的醫療照顧；在服役期間遇到各種壓力或管理問題，要以成熟態度尋求協助，妥善處理問題，減少家人的擔心。

▲嘉義市長黃敏惠關懷役政 備飲料點心赴大林中坑營區探視役男 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場除了贈送加菜金，嘉市府並準備點心和飲料給役男們分享，黃敏惠並逐一至各桌與役男互動、如同媽媽一般關心大家在營內的適應狀況並合影留念。