▲新北防登革熱疫情蔓延，50名替代役男孳清百坪空地。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

阻絕登革熱傳播！新北市政府民政局16日辦理年度備役演訓號召50名替代役備役役男前往中和仁和里進行病媒蚊公益孳清，花費2小時清除出300個積水容器、1噸垃圾，百坪空地煥然一新。

民政局表示，該處空地位於北二高橋下，平日鮮有人至，卻時見棄置的貯水器、盆栽及廢輪胎，役男們抵達後即刻分配區域進行環境清潔，4小隊合力巡、倒、清、刷，動作迅速俐落，一點也不馬虎。

民政局長柯慶忠表示，這次年度演訓召集結合公益活動，孳清前特別邀請中興大學施昌良博士講授「登革熱與屈公病防治」課程並實作演練，上場前，市府除了確認備役青年都著長袖長褲外，也備妥帽子、口罩及敵避（diethyltoluamide/DEET）防蚊藥劑提供使用，投身公益孳清的同時也保護自己，做好各項防蚊措施，防範未然。

▲年度演訓召集結合公益活動，孳清前特別邀請中興大學施昌良博士講授「登革熱與屈公病防治」課程。

曾多次參與公益的吳峻佑表示，平時他就關心環境議題，熱心公共事務，得知這次演訓召集要登革熱防治，馬上就相約同梯弟兄一道參加，「能為社會盡一份心力，自己也感到與有榮焉。」

柯慶忠說，今天看見這麼多年輕人願意站出來，心裡很感動，「一個人力量小，但一群人做一件事，改變就會成真」，環境整潔需要大家同心維護，十分感謝並肯定今天出席的每位備役青年，用實際行動守護新北。

民政局表示，市府辦理替代役備役召集邁入第5年，除了各項災防課程講座，也用心規畫公益活動，連年辦理淨溪、淨灘及結合核安演習等實作，希望逐步帶動青年公益關懷，為新北注入更多年輕世代的力量。

► 美麗最大的祕密

▲民政局16日號召50名替代役備役前往中和仁和里進行公益孳清。