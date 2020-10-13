大專學生暑假當兵去！分階段服義務役　16日申請11月17日抽籤

▲大專以上在學男學生，16日起可上內政部役政署網站線上提出申請，就有機會可利用2021、2022連續2年的暑假分次入營完成4個月的常備兵役軍事訓練，提早進行未來就學、就業生涯規劃。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度在學男學生利用暑假期間提早完成兵役義務的機會來了，就讀大專以上在學男學生，可在今(2020)年10月16日上午10時起至11月16日下午5點止，上內政部役政署網站線上提出申請，就有機會可利用2021年、2022年連續2年的暑假分次入營完成4個月的常備兵役軍事訓練，提早完成兵役義務。

依照徵兵規則第26條第2項規定：「就讀專科以上學校男子，得依其志願，於每年11月15日以前……申請連續2年暑假，分階段接受常備兵役軍事訓練；申請人數逾訓練員額時，以抽籤決定之。」因為今年11月15日恰逢星期日，所以內政部役政署將申請日期順延至11月16日截止，而今(2020)年提出申請並中籤者，會由戶籍地鄉鎮市公所通知進行兵役體檢，經判常備役體位者可於2021年、2022年分2年暑假入營。

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雲林縣府民政處長張政國表示，國防部共提供3個梯次供選擇，請役男在申請前一定要詳閱內政部役政署網站公告，確認各梯次入營時間、軍種，並審慎考慮後擇定1梯次進行申請；處長張政國呼籲縣內83~91年次應受軍事訓練男子，只要是正在就讀國內外(含香港、澳門或大陸地區)專科以上學校，就可申請連續2個暑假分階段接受常備兵役軍事訓練，92年次男子(即志願提前於18歲之年接受徵兵處理)符合前揭條件者也可提出申請。

申請時間自2020年10月16日(星期五)上午10時起至11月16日(星期一)下午5時止，可自行至內政部役政署全球資訊網（http://www.nca.gov.tw/）首頁/主題單元/「分階段接受常備兵役軍事訓練系統」進行網路申請作業。如果申請人數太多，超過國防部規劃的員額時，會由內政部役政署於2020年11月17日(星期二)上午10時，在國史館臺灣文獻館文物大樓(南投縣南投市光明一路254號)1樓簡報室，辦理公開抽籤。

110年暑期分階段服役梯次計有3梯次：

第1梯次：入營時間為110年6月17日至110年8月11日、111年6月16日至110年8月10日，預計錄取400員；申請並中籤且經徵兵檢查判定為常備役體位者，統一賦予「陸軍」軍種兵科。

第2梯次：入營時間為110年7月7日至110年8月31日、111年7月6日至111年8月30日，預計錄取陸軍3,000員、海軍艦艇兵200員、海軍陸戰隊600員；申請本梯次請選擇一個軍種兵科，中籤且經徵兵檢查判定為常備役體位者，依選擇軍種兵科接受軍事訓練。

第3梯次：入營時間為110年7月21日至110年9月14日、111年7月20日至111年9月13日，預計錄取400員；申請並中籤且經徵兵檢查判定為常備役體位者，統一賦予「陸軍」軍種兵科。



縣府民政處提醒，各梯次入營日前20天，將依「役男出境處理辦法」第9條限制役男出境，有意願提出申請役男，應考慮未來連續2年暑假有無實習或出境規劃後，再於期限內提出申請。已完成第1年入營役男，若有合法提出延期徵集程序，原訂於第2年入營的2個月役期，需俟役男畢業後，再由徵兵機關依序徵集入營。役男與家長若有相關問題請洽詢縣府民政處兵役科05-5322114或請聯絡役男戶籍地鄉鎮市公所兵役單位協助。



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