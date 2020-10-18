佈局明年台灣設計展　黃敏惠市府團隊參訪新竹市

▲黃敏惠市長率領市府團隊參訪新竹市「2020台灣設計展」大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹市政府辦理「Check in新竹─人來風2020台灣設計展」，嘉義市政府團隊日前特地組團前來學習觀摩，雙方透過台灣設計展進行分享及交流，兩個城市團隊相見歡。

黃敏惠表示，很榮幸受到林智堅邀約，也由於嘉義市爭取到2021年台灣設計展，今天前來不只是交流，更要多加學習。首站來到的玻璃工藝博物館透過設計師及林志堅的解說，不但是把傳統發揚光大，更讓設計導入城市治理，放大城市的生命力。

▲兩位市長與設計師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林智堅表示，新竹市與嘉義市於2002年結為姊妹市，一直以來都有很多活動上的連結，今年我們主辦2020台灣設計展之前，也特別到嘉義市參訪，感受到黃敏惠市長的熱情款待。2020台灣設計展是國家級展覽，新竹市很榮幸集結許多頂尖設計師，期盼設計力導入公共建設來翻轉新竹市，也會把新竹經驗與各地方首長分享。

為感謝林智堅市長及市府團隊熱情接待，嘉義市特別準備「嘉義好棒－礦石護照夾」及「交趾陶胸針」送給林市長，這份禮物呈現出本市獨特的林業文化、美術工藝、棒球故事等特色。護照夾呼應今年新竹市台灣設計展的主題「Check in─人來風」，上面《KANO》圖案以本市特色美術工藝交趾陶製成；而交趾陶胸針以「甲蟲」及「八家將」為設計元素，一對胸針代表嘉義市與新竹市雙方美好情誼，包裝盒是以檜木樹皮製成，特別以木紋紙寫上「全齡共享 世代宜居」，凸顯嘉義市城市形象與品牌價值。

▲市長回贈禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市明年將主辦「2021台灣設計展」，以《家意，以城為家City as Home》的概念，透過嘉義市東道主的熱情款待，深掘、創造與體驗家的意義，讓南來北往的旅人深刻體驗嘉義市獨特魅力及人情味。

活動將以嘉義製材所、嘉義舊監獄及嘉義文化創意產業園區等三處具有百年歷史場域做為展覽主場館，引出嘉義市悠久的歷史，讓城市的文化底蘊成為「2021台灣設計展」的能量。這三處歷史場域，將用設計賦予不同的新生命，再加上嘉義市立博物館及嘉義市立美術館，串成一條嘉義市的「文化新絲路」，期望能從歷史與人文出發，進而帶動嘉義市產業發展並提升民眾生活美感。



台灣設計展由經濟部工業局自2003年起推動，每年委由台灣設計研究院徵選合辦的地方政府，而嘉義市主辦「2021台灣設計展」為彰化、雲林、嘉義地區首次主辦城市，嘉義市將透過設計導入城市治理，加速城市建設與創新，也邀請民眾共同參與解決生活的議題，共同創造城市的價值，一起營造未來的光榮願景，打造嘉義市為台灣設計展2.0的典範！