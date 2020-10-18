　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

佈局明年台灣設計展　黃敏惠市府團隊參訪新竹市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 黃敏惠市長率領市府團隊參訪新竹市「2020台灣設計展」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠市長率領市府團隊參訪新竹市「2020台灣設計展」大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹市政府辦理「Check in新竹─人來風2020台灣設計展」，嘉義市政府團隊日前特地組團前來學習觀摩，雙方透過台灣設計展進行分享及交流，兩個城市團隊相見歡。

黃敏惠表示，很榮幸受到林智堅邀約，也由於嘉義市爭取到2021年台灣設計展，今天前來不只是交流，更要多加學習。首站來到的玻璃工藝博物館透過設計師及林志堅的解說，不但是把傳統發揚光大，更讓設計導入城市治理，放大城市的生命力。

▲▼ 黃敏惠市長率領市府團隊參訪新竹市「2020台灣設計展」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲兩位市長與設計師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林智堅表示，新竹市與嘉義市於2002年結為姊妹市，一直以來都有很多活動上的連結，今年我們主辦2020台灣設計展之前，也特別到嘉義市參訪，感受到黃敏惠市長的熱情款待。2020台灣設計展是國家級展覽，新竹市很榮幸集結許多頂尖設計師，期盼設計力導入公共建設來翻轉新竹市，也會把新竹經驗與各地方首長分享。

為感謝林智堅市長及市府團隊熱情接待，嘉義市特別準備「嘉義好棒－礦石護照夾」及「交趾陶胸針」送給林市長，這份禮物呈現出本市獨特的林業文化、美術工藝、棒球故事等特色。護照夾呼應今年新竹市台灣設計展的主題「Check in─人來風」，上面《KANO》圖案以本市特色美術工藝交趾陶製成；而交趾陶胸針以「甲蟲」及「八家將」為設計元素，一對胸針代表嘉義市與新竹市雙方美好情誼，包裝盒是以檜木樹皮製成，特別以木紋紙寫上「全齡共享 世代宜居」，凸顯嘉義市城市形象與品牌價值。

▲▼ 黃敏惠市長率領市府團隊參訪新竹市「2020台灣設計展」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長回贈禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市明年將主辦「2021台灣設計展」，以《家意，以城為家City as Home》的概念，透過嘉義市東道主的熱情款待，深掘、創造與體驗家的意義，讓南來北往的旅人深刻體驗嘉義市獨特魅力及人情味。

活動將以嘉義製材所、嘉義舊監獄及嘉義文化創意產業園區等三處具有百年歷史場域做為展覽主場館，引出嘉義市悠久的歷史，讓城市的文化底蘊成為「2021台灣設計展」的能量。這三處歷史場域，將用設計賦予不同的新生命，再加上嘉義市立博物館及嘉義市立美術館，串成一條嘉義市的「文化新絲路」，期望能從歷史與人文出發，進而帶動嘉義市產業發展並提升民眾生活美感。　　

台灣設計展由經濟部工業局自2003年起推動，每年委由台灣設計研究院徵選合辦的地方政府，而嘉義市主辦「2021台灣設計展」為彰化、雲林、嘉義地區首次主辦城市，嘉義市將透過設計導入城市治理，加速城市建設與創新，也邀請民眾共同參與解決生活的議題，共同創造城市的價值，一起營造未來的光榮願景，打造嘉義市為台灣設計展2.0的典範！

ET快訊
快訊／東京道路炸出「無底洞天坑」！　道路整條截斷
到KID家看玩很大　吳宗憲爆有「女主人」：煮麵請我們吃
新婚1年…夫偷吃台大學妹7個月　判賠她求饒：我月收才2萬多
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

梅山太平雲梯三週年慶　「鼓樂太平樂悠遊」喜迎150萬人次

嘉市搖滾音樂祭開鑼　麋先生、海豚刑警、神棍樂團文創園區開唱

佈局明年台灣設計展　黃敏惠市府團隊參訪新竹市

推廣消防助警器　吳鳳科大前進社區防火教育、助警器安裝宣導

時力立委現勘南鐵半拆戶　 陳椒華：盼消弭歧見減少對立

精彩全民運要吃的要安心　花蓮實施地毯式食安稽查

港南運河水質淨化動工　打造「水陸兩棲公園」划獨木舟不是夢

海巡署雲嘉生態保育活動　千餘人參與淨灘放流及親海

全民運滑輪溜冰直排花式世界級對決　「滑冰王子」曹志禕奪冠

花蓮「復客來遊尞」連3天復古趴　市集消費抽「iPhone12」

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

梅山太平雲梯三週年慶　「鼓樂太平樂悠遊」喜迎150萬人次

嘉市搖滾音樂祭開鑼　麋先生、海豚刑警、神棍樂團文創園區開唱

佈局明年台灣設計展　黃敏惠市府團隊參訪新竹市

推廣消防助警器　吳鳳科大前進社區防火教育、助警器安裝宣導

時力立委現勘南鐵半拆戶　 陳椒華：盼消弭歧見減少對立

精彩全民運要吃的要安心　花蓮實施地毯式食安稽查

港南運河水質淨化動工　打造「水陸兩棲公園」划獨木舟不是夢

海巡署雲嘉生態保育活動　千餘人參與淨灘放流及親海

全民運滑輪溜冰直排花式世界級對決　「滑冰王子」曹志禕奪冠

花蓮「復客來遊尞」連3天復古趴　市集消費抽「iPhone12」

出差1年遇見命定「金毛浪犬」　她飄海運回台...隔年奇蹟懷孕！

第1名韓妞也超愛！藥妝店「換季保養」熱賣TOP10，你也入手了？

疑酒後搖晃「想到港邊吐」…七美島男落海溺斃！30分鐘後才被發現

超浮誇美食！漢堡裡夾進整隻軟殼蟹　新美式漢堡插旗台北東區

50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」　游淑慧酸：大家聽神的話

iPhone 12 跑分測試首度曝光！　A14 效能較上一代快了超過25％

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

林舒語倒垃圾5分鐘「1歲兒哭到忘呼吸翻白眼」　老公狂拍打大叫

流感疫苗「緩打首日」65歲以上接種3.7萬劑　2周後望達目標值！

手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

鄭文燦研擬成立　風箏訓練基地

全國登山日千人登太平雲梯

石門老梅國小創校120年校慶

基隆36年老店林家豬腳年底熄燈！大批饕客崩潰

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

蘇花公路受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車

男子服役期間與國小女童「愛愛」被告判緩刑

阿里山林鐵神木線18日復駛

選手突心臟不適警飛車鳴笛開道送醫

挖土機壓下半身！工人腿斷忍痛鑿洞

基隆「海派浪漫」光雕17日登場

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

更多熱門

相關新聞

台灣設計展「新竹獸」爆設計爭議

台灣設計展「新竹獸」爆設計爭議

2020台灣設計展好評不斷，活動11天累積超過280萬人參訪創下紀錄！不過焦點概念「新竹獸」卻爆出設計爭議，藝術家郭奕臣今（12）日於臉書公開發文表示，自己為前期概念原創者，不過此次總籌單位「衍序規劃設計」直接將他的概念轉交其他團隊執行，總策展人劉真蓉更敘述新竹獸是她自身發想。劉真蓉也在稍晚於臉書發表1800多字長文澄清，並提到可以想像他體諒再展後才發文，心中一定不好受，「我很難過也對奕臣深感抱歉。」

林右昌參訪「新竹設計展」分享城市翻轉故事

林右昌參訪「新竹設計展」分享城市翻轉故事

網譏「以後插假花」　基進黨道歉

網譏「以後插假花」　基進黨道歉

「新竹獸的頭在哪？」策展人揭秘

「新竹獸的頭在哪？」策展人揭秘

來去新竹住一晚　看台灣設計展

來去新竹住一晚　看台灣設計展

關鍵字：

台灣設計展黃敏惠林智堅

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面