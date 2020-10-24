揪出渣人！埔鹽順澤宮明5000人冠軍路跑　補給站前被惡意倒臭豆渣

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽鄉明天將熱鬧展開「2020順澤宮xZEPRO冠軍路跑全國半程馬拉松」，有5千名選手齊聚，也是彰化縣第一場與神同行的路跑賽事，鄉長許文萍上午到各補給站巡視時，卻發現被惡意倒了一整車的發臭豆渣，相當的生氣，到底是誰為何要這樣做，一定要揪出這名倒渣人。

▲埔鹽鄉明天舉辦路跑卻有人惡意倒臭豆渣。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供，以下同）

▲埔鹽鄉明天舉辦路跑卻有人惡意倒臭豆渣。

許文萍大力支持路跑健身的推廣，身體力行結合各大鄰里的力量，為展現社區的熱情與活力，在地社區媽媽們好幾個星期前，就開始著手準備澎湃的補給品與加油打氣的看板，滿懷熱情迎接參加冠軍路跑的選手們。

▲埔鹽鄉為了馬拉松用順澤宮神帽布置。

許文萍也將藉著這場賽事，讓全國跑友實實在在感受到彰化埔鹽鄉民的熱絡與友好，使活動歡樂的氣息綿延不絕，更讓賽事熱鬧的氛圍飆到最高點，幾乎全鄉動起來，再度讓埔鹽站上世界的舞台。

▲舞台也用大鞋布置。

沒想到在活動前一天竟發生有人在補給站前惡意濫倒臭豆渣，使得許文萍既生氣又失望，純樸的埔鹽鄉也不曾發生這種事，「到底是誰在惡作劇」，隨即與地方志工先將豆渣處理掉，再報請警方協助，目前已經調閱各路口監視器，務必將這名有心倒臭渣者，揪出法辦。

▲順澤宮的玄天上帝也要參與路跑。

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