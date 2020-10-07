　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化溪湖迎國慶　國道1號埔鹽交流道封閉…替代道路出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國慶彰化埔鹽交流道封閉，替代道路出爐。（圖／彰化縣警局交通大隊提供）

▲彰化在溪湖迎國慶埔鹽交流道封閉，替代道路出爐。（圖／彰化縣警局交通大隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今年在溪湖鎮舉辦國慶活動，為因應3天連續假期，台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道，9、10日匯入國1南下匝道封閉，另10、11日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，彰警請民眾在封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路，替代道路規劃今天出爐。

交通大隊長林世明指出，台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

▲國慶彰化埔鹽交流道封閉，替代道路出爐。（圖／彰化縣警局交通大隊提供）

至於國道1號彰化交流道、員林交流道，假期期間因高速公路實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，林世明也提醒，南來北往的民眾請提早規劃，改由北斗交流道上國道1號或由和美交流道上國道3號，或可選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

林世明表示，在10月10日當天上午，由彰化縣政府在溪湖鎮舉辦「109年國慶日社區踩街歡樂嘉年華-國慶踩街 彰化起飛」活動，踩街活動預計由溪湖國小西環路側門出發→沿西環路→右轉員鹿路3段→右轉二溪路1段→至溪湖國小正門返回，活動時間自上午8時至中午12時，踩街沿線道路屆時將實施封閉管制。

▲國慶彰化埔鹽交流道封閉，替代道路出爐。（圖／彰化縣警局交通大隊提供）

林世明強調，警察局在各個道路口均派員管制交通，並引導車輛改道行駛，也請路過民眾盡量避開活動路線，可改道行駛台19線東環路、彰水路、西環路南段、福德路等替代道路，避免因踩街遊行隊伍進行，遭管制而影響旅途時間。

「穩定膚況神器」網友推爆　用完N罐無限回購

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
淡水大街「直升機」駕駛身分曝！撞款連千毅　45秒狂妄起降全直
快訊／昌鴻增強轉中颱！明將大迴轉北上　最新預測路徑出爐
杏輝道歉！20款藥品「不限品項、批號」全回收　再下架3款藥
ATM領2萬少8千！求助遭疑「妳動手腳」　彰化女認賠
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍營7縣市首長站出來！簽「反空汙反萊豬」聲明捍衛民眾權益

彰化溪湖迎國慶　國道1號埔鹽交流道封閉…替代道路出爐

「流感」季節來報到　衛福部基隆醫院：5種預防關鍵

新北金山國小學童喜迎環台視障者　世界視覺日蒙眼體驗生命教育

國慶3天連假湧車潮　台中市交通大隊規劃疏導重點

國慶連假出遊搭「台灣好行」　刷電子票證享票價5折優惠

幫塵封恆春75年「玉津丸」官兵歸故里　日籍美女申請開挖遺骸

爬山有保障！雪管處增設68處可通訊牌示　籲山友謹記確保通訊品質　

全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

又是彰鹿路！自小客疑似車禍　發生火燒車事故

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

藍營7縣市首長站出來！簽「反空汙反萊豬」聲明捍衛民眾權益

彰化溪湖迎國慶　國道1號埔鹽交流道封閉…替代道路出爐

「流感」季節來報到　衛福部基隆醫院：5種預防關鍵

新北金山國小學童喜迎環台視障者　世界視覺日蒙眼體驗生命教育

國慶3天連假湧車潮　台中市交通大隊規劃疏導重點

國慶連假出遊搭「台灣好行」　刷電子票證享票價5折優惠

幫塵封恆春75年「玉津丸」官兵歸故里　日籍美女申請開挖遺骸

爬山有保障！雪管處增設68處可通訊牌示　籲山友謹記確保通訊品質　

全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

又是彰鹿路！自小客疑似車禍　發生火燒車事故

藍營7縣市首長站出來！簽「反空汙反萊豬」聲明捍衛民眾權益

中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

議會開議冤家對槓！李眉蓁轟舉債全國最高　陳其邁駁：數據有誤

花東4有線電視下架JET TV、LS TIME電影等4頻道　8萬收視戶受影響

台灣豬標章標示不實「吹哨者條款」出爐！民眾最高可拿80萬獎金

抗議政府強拆違建民宅　埃及人怒上街頭釀2死735人被捕

看劇人生》2020必看職人劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》

不讓巴特勒肆虐！　戴維斯：我就是努力封鎖他

情報部門證實：前北韓駐義大利臨時代辦已投奔南韓

日本打工度假申請仍延期　放寬留學生、依親台人入境

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

買機車發票中千萬！店員：羨慕忌妒恨

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

彰化自小客疑似車禍　火燒車事故

台南市環保局：回收手機趁現在！

全台水情不穩　雲林民生用水無虞

幫「玉津丸」官兵遺骸歸故里　日籍美女奔走

龜山A7社區居民交通塞　民代允諾加速開闢

台中東豐自行車道134棵樹兒病了

斗六清潔隊資源回收車成變形金剛防護網

爬山有保障！雪管處增設68處可通訊牌示

快訊／傳康軒董座要動「吹哨者」！新北市府：明天就勞檢

更多熱門

相關新聞

國慶打卡點！全國最大木棧板國旗

國慶打卡點！全國最大木棧板國旗

全國最大國旗現身桃園，桃園龜山憲光二村，曾經是全國模範眷村且唯一全區保留的憲兵眷村，雙十國慶更是當地家家戶戶的重要紀念日，如今復刻過往復古景象，桃園眷村文化節再次打造純手工「木國旗」。

國慶光雕秀 總統府化身「燈塔」護國人！

國慶光雕秀 總統府化身「燈塔」護國人！

國慶連假出遊搭「台灣好行」　刷電子票證票價5折

國慶連假出遊搭「台灣好行」　刷電子票證票價5折

陸十一連假遊客量恢復近八成

陸十一連假遊客量恢復近八成

國慶連假出遊也要省！超商優惠來了

國慶連假出遊也要省！超商優惠來了

關鍵字：

國慶埔鹽台76線交流道

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面