彰化溪湖迎國慶　國道1號埔鹽交流道封閉…替代道路出爐

▲彰化在溪湖迎國慶埔鹽交流道封閉，替代道路出爐。（圖／彰化縣警局交通大隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今年在溪湖鎮舉辦國慶活動，為因應3天連續假期，台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道，9、10日匯入國1南下匝道封閉，另10、11日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，彰警請民眾在封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路，替代道路規劃今天出爐。

交通大隊長林世明指出，台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

至於國道1號彰化交流道、員林交流道，假期期間因高速公路實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，林世明也提醒，南來北往的民眾請提早規劃，改由北斗交流道上國道1號或由和美交流道上國道3號，或可選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

林世明表示，在10月10日當天上午，由彰化縣政府在溪湖鎮舉辦「109年國慶日社區踩街歡樂嘉年華-國慶踩街 彰化起飛」活動，踩街活動預計由溪湖國小西環路側門出發→沿西環路→右轉員鹿路3段→右轉二溪路1段→至溪湖國小正門返回，活動時間自上午8時至中午12時，踩街沿線道路屆時將實施封閉管制。

林世明強調，警察局在各個道路口均派員管制交通，並引導車輛改道行駛，也請路過民眾盡量避開活動路線，可改道行駛台19線東環路、彰水路、西環路南段、福德路等替代道路，避免因踩街遊行隊伍進行，遭管制而影響旅途時間。

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