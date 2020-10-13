　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

添油香100澳元　澳洲華僑為子求「冠軍神帽＋香火袋」一定要過爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄3頂神帽添油香100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄3頂神帽添油香100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名旅居澳洲雪梨的華僑，小孩即將參加澳洲青少棒國家代表隊徵選，打一封中文信給順澤宮，並附送油香錢100澳元，請廟方郵寄3頂冠軍神帽跟玄天上帝(帝爺公)的香火袋，希望能藉由幸運冠軍帽的好運與加持順利入選，信末還不忘交代，一定要過主爐，廟方喜出望外的說，這真的還是第一次收到用澳元添油香。

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄3頂神帽添油香100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

▲埔心國中學生去年到順澤宮祈求考試順利。（圖／ETtoday資料照）

陳守欽表示，到今年9月9日是順澤宮發放冠軍神帽滿一週年的日子，一年來已發出超過16萬8千頂宮帽與諸信大德結緣共享福份，平日每天早午限量各發放100頂，休假日上午9時起不限對象開放領取200頂、下午14時整，除埔鹽鄉信眾外，均可限量領取100頂，至今已經發超過17萬頂。

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄3頂神帽添油香100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄神帽添油香100澳元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳守欽更說到，這頂繡有「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽，因為有伊登奪冠的加持，這一年多來，有考試、運動選手、祈求上班順利還有的是要放在家裡平安，都是為了這頂神帽。

陳守欽指出，今年初新冠肺炎嚴峻後，排隊的人數雖然減少1成，但有更多旅居國外的民眾都寫信要來索取帽子，今(13)日埔鹽宮接到這封來自澳洲雪梨的信件，信裡面還放了100澳元(NT2,035元)要添油香，妙方不僅感謝這名華僑的用心，也期待這名華僑的小孩在帝爺公的庇祐下入選國家隊為台灣子弟爭光。

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄3頂神帽添油香100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

▲順澤宮副主委手持澳洲華僑郵寄的油香錢100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散　還能按摩變嫩肌

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
日媒驚爆「川普將突襲訪台」　並承認台灣地位…真正內幕曝
台灣最毛懸案！母女搭電梯直達11樓…「脫衣後」離奇蒸發12年
24歲單親媽玩交友軟體！帥鮮肉嗆「可悲沒出息」　本尊遭起底糗
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天瘦一圈掛急診…..醫師：葫蘆素中毒

台南國慶焰火高掛破爛白旗　藍營：招魂？為何不掛國旗？

2020桃園國際風箏節　太空人家族、外星人飛船等主題風箏大溪登場

桃園推動再生水計劃工程　獲中央及二大公司力挺首期日供4萬噸

添油香100澳元　澳洲華僑為子求「冠軍神帽＋香火袋」一定要過爐

雲門舞集《定光》台灣最終場　10/24、25台中登場

新北表揚特優里長及績優民政人員　最年輕31歲三峽安溪里長

新監測技術引入九份坡地治理　有效降低地下水位減災

黃偉哲感謝南鐵拆遷戶的犧牲　台南市政府也要記取教訓

雲林斗南鎮水利溝遭加「蓋」　年久坍塌權責釐不清延宕修護

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

《我的婆婆》王少偉怒踹Darren大罵「操x」　鍾欣凌告狀他狂笑場...導演大罵：滾蛋啦！！

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天瘦一圈掛急診…..醫師：葫蘆素中毒

台南國慶焰火高掛破爛白旗　藍營：招魂？為何不掛國旗？

2020桃園國際風箏節　太空人家族、外星人飛船等主題風箏大溪登場

桃園推動再生水計劃工程　獲中央及二大公司力挺首期日供4萬噸

添油香100澳元　澳洲華僑為子求「冠軍神帽＋香火袋」一定要過爐

雲門舞集《定光》台灣最終場　10/24、25台中登場

新北表揚特優里長及績優民政人員　最年輕31歲三峽安溪里長

新監測技術引入九份坡地治理　有效降低地下水位減災

黃偉哲感謝南鐵拆遷戶的犧牲　台南市政府也要記取教訓

雲林斗南鎮水利溝遭加「蓋」　年久坍塌權責釐不清延宕修護

Krystal演女軍官射擊打鬥樣樣來　張東潤為戲增肌讚「狗演得最好」

日媒驚爆「川普將突襲訪台」　並承認台灣地位…真正內幕曝光

高鐵買票…大媽怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決出爐

日職／陳冠宇頂住牛棚助羅德逆轉勝　井口資仁按讚

中職／8局改判還好沒翻盤　林岳平：二壘審認為角度模糊

央視連三爆「台諜竊密」　陸委會：濫造子虛烏有劇情

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天瘦一圈掛急診…..醫師：葫蘆素中毒

警告員工「沒有美肌不准拍我」　51歲張庭真實模樣曝光了！

中職／「藏先發之戰」許基宏關鍵2分砲　兄弟5比3勝富邦

廚房裡有淋浴間！超怪異房月租要價3萬8　網傻：比監獄還差

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

罷王二階連署書　13日送件審核

彰化邪教徒偷藏石像　催靈插吸管！

桃綠捷施工　大潤發申請臨時通道受反彈

桃園7起縱火案嫌犯到案　聲請羈押

亞洲最大農業機械展　10/17-19桃園青埔登場

男駕車轉彎超速失控撞路樹　車體「開了大天窗」送醫不治

兒子意外遭人砍死市議會慰問

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

辣妹跨坐露鳥哥　墾丁春宮影曝光

黃偉哲感謝南鐵拆遷戶的犧牲

男罹4期膽管癌　新基因定序技術助治療

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！

太陽光電乙級技術士考取率達7成成效佳

古典鋼管車聚三灣　老單車展紳士風

更多熱門

相關新聞

彰化溪湖迎國慶　國道1號埔鹽交流道封閉

彰化溪湖迎國慶　國道1號埔鹽交流道封閉

彰化縣政府今年在溪湖鎮舉辦國慶活動，為因應3天連續假期，台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道，9、10日匯入國1南下匝道封閉，另10、11日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，彰警請民眾在封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路，替代道路規劃今天出爐。

國道埔鹽系統交流道　封閉２天

國道埔鹽系統交流道　封閉２天

農藥零！　金碳稻入選金馬　

農藥零！　金碳稻入選金馬　

伊登冠軍神帽爆紅　送出17萬頂　　

伊登冠軍神帽爆紅　送出17萬頂　　

順澤宮冠軍帽再出征！艾登奪德國三鐵冠軍

順澤宮冠軍帽再出征！艾登奪德國三鐵冠軍

關鍵字：

華僑順澤宮澳幣埔鹽伊登

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面