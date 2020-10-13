添油香100澳元　澳洲華僑為子求「冠軍神帽＋香火袋」一定要過爐

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄3頂神帽添油香100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名旅居澳洲雪梨的華僑，小孩即將參加澳洲青少棒國家代表隊徵選，打一封中文信給順澤宮，並附送油香錢100澳元，請廟方郵寄3頂冠軍神帽跟玄天上帝(帝爺公)的香火袋，希望能藉由幸運冠軍帽的好運與加持順利入選，信末還不忘交代，一定要過主爐，廟方喜出望外的說，這真的還是第一次收到用澳元添油香。

▲埔心國中學生去年到順澤宮祈求考試順利。（圖／ETtoday資料照）

陳守欽表示，到今年9月9日是順澤宮發放冠軍神帽滿一週年的日子，一年來已發出超過16萬8千頂宮帽與諸信大德結緣共享福份，平日每天早午限量各發放100頂，休假日上午9時起不限對象開放領取200頂、下午14時整，除埔鹽鄉信眾外，均可限量領取100頂，至今已經發超過17萬頂。

▲澳洲華僑請順澤宮郵寄神帽添油香100澳元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳守欽更說到，這頂繡有「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽，因為有伊登奪冠的加持，這一年多來，有考試、運動選手、祈求上班順利還有的是要放在家裡平安，都是為了這頂神帽。

陳守欽指出，今年初新冠肺炎嚴峻後，排隊的人數雖然減少1成，但有更多旅居國外的民眾都寫信要來索取帽子，今(13)日埔鹽宮接到這封來自澳洲雪梨的信件，信裡面還放了100澳元(NT2,035元)要添油香，妙方不僅感謝這名華僑的用心，也期待這名華僑的小孩在帝爺公的庇祐下入選國家隊為台灣子弟爭光。

▲順澤宮副主委手持澳洲華僑郵寄的油香錢100澳元。（圖／埔鹽順澤宮提供）

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