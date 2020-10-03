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中秋收假注意！國道埔鹽系統交流道今明2天封閉　替代道路出爐

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▲國道北上埔鹽系統交流道封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

▲國道北上埔鹽系統交流道封閉請用路人改走替代道路。（圖／彰化縣警察局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋4天連續假期進入尾聲，省道台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道於10月3、4日凌晨0時至24時封閉匯入國1北上匝道，彰化警方規畫替代道路，台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

交通隊長林世明指出，國道1號彰化交流道、員林交流道，中秋連續假日期間因高速公路實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，南來北往的民眾請提早規劃，改由北斗交流道上國道1號或由和美交流道上國道3號，或可選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

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至於要前往鹿港旅遊的民眾，林世明強調，天后宮周邊因遊客眾多，道路實施車輛管制，鹿港鎮公所於鎮內規劃有15處停車場，共計停車格1,827格，請民眾多加利用停車導引資訊系統，導引車輛停放後，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮區；若外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→接彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港區。

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