吃抗生素「水泡狂冒潰爛」…眼唇紅腫變形　她崩潰：如千隻螞蟻咬

▲她吃抗生素過敏全身冒水泡潰爛。（圖／翻攝自Facebook／Rachel A. Carey）



記者張方瑀／編譯

美國一名38歲女子因耳朵感染，服用了醫生開的抗生素和和止痛藥後，結果她脖子後方開始冒出水泡；起初查不出病因，直到水泡爬滿幾乎整張臉後，緊急住進燒燙傷病房治療12天，醫院這才發現她患有罕見的「史帝芬強生症候群」，嚴重過敏反應會導致皮膚大範圍脫落與壞死。

根據《鏡報》報導，美國德州38歲女子凱莉（Rachel Carey）因為耳朵感染，服用醫生開的康生素和乙醯胺酚（Paracetamol）止痛物，沒想到她隔天早上竟發現脖子後方開始冒出水泡，但因為她先前就曾服用過這些藥物，所以起初不疑有他。

結果這些水泡開始大範圍擴散，從脖子到整個臉部都冒出大小不一的水泡，凱莉的嘴唇和眼睛因此紅腫變形；她形容，長水泡的地方就像上千隻紅火蟻在咬，非常疼痛難耐，「在開始冒水泡的三天裡，我去了三次急診，直到第四次才讓我住進燒燙傷病房。」

經過醫生診斷，確認凱莉患有罕見的「史帝芬強生症候群」（Steven-Johnson Syndrome），這是由藥物引起而導致皮膚大範圍脫落、壞死及黏膜糜爛等不良反應。凱莉說，這場病讓她受到嚴重創傷，「只要照鏡子就像看到怪物。」

目前凱莉已經康復出院，但身上仍留下不少疤痕，「我知道我能挺過來，但還是希望醫院能提升相關知識，我不該為此到第四次進醫院才住院。」



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