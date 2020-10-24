普丁談「中俄軍事同盟」可能性　外媒：實力足以輾壓美軍

▲普丁表示，不排除未來與中國大陸建立軍事同盟的可能性，引發外界猜想。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

俄國總統普丁22日表示，不排除中俄未來共建軍事聯盟，由於兩國分屬全球第二及第三大軍事強權，《每日郵報》認為同盟建立後，在各種關鍵領域的實力將遠超美軍。

據《每日郵報》報導，在中美關係日益緊張的情況下，中俄關係正不斷加深。普丁在與外交政策專家舉行的視訊會議中表示，俄羅斯與中國現時無需要組成軍事同盟，但未來不排除有這個可能，「我們不需要（與中方組成軍事同盟），但是從理論上來說，這能夠想像得到。」

雖然中俄雙方都對彼此間的「戰略夥伴關係」誇讚不已，但至今為止都拒絕公開談論建立軍事同盟的可能性，因此普丁語帶保留的表態也讓人對此產生無限聯想。

普丁指出，中俄兩國舉行的兵棋推演標誌雙方軍事合作正蓬勃發展，俄國已和中國分享敏感的軍事技術，大大提升中國軍事潛力，但並未說明具體細節，只稱該項目很敏感，「我們的合作正在增強中國軍隊的國防能力，未來兩國的軍事聯結會更緊密」。

▲俄國閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

報導引述《全球權力指數》(Global Power Index, PwrInx)指出，俄國與中國在全球軍力的綜合指數分別為第2名與第3名，僅次於美國，且兩國在多個關鍵領域中都讓美國相形見絀。

由於人口眾多，中國現役部隊及地面部隊人數最多，分別為218.3萬人及100萬人，總數為308.3萬至140萬人，而俄羅斯則分別為90萬與40萬。反觀美國現役與地面部隊人數則分別為137.2萬與47.5萬人。從核彈頭數量來看，俄國的核武量全球最多，擁有6375枚核彈頭，大陸則擁有290枚，兩國相加約為6665至6865枚，超過美國的5800枚。

雖然要維繫同盟部隊的潛在預算耗資龐大，但美國的軍費開支仍是中俄兩國的兩倍以上，目前中俄兩國的總軍費開支為3020億美元，比美國少4300億美元。

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）



不過相比之下以海上實力而言，大陸與俄國合計有3艘航艦、812架攻擊直升機、648架運輸機與52艘驅逐艦，美國則有20艘航艦、967架攻擊直升機、945架運輸機，與91架驅逐艦，可見美方的雄厚力量。

但普丁也同時強烈呼籲，將美國與俄羅斯間僅剩的《新削減戰略武器條約》時限延長。該條約在2010年簽訂，協議美俄兩國佈署核彈頭不超過1550枚，洲際飛彈不超過700枚等削減武器目標，將在2021年2月到期。

起初俄國提出無條件延長該條約，川普政府卻認為只有中國也加入條約才願意續簽，中國則拒絕此提議，後來川普政府態度又改變為願意延長一年，但必須對核彈頭實施更嚴格削減，俄方一度不同意，而後在本周改變態度，對外表示若美方同意不提出額外要求，莫斯科能接受削減核彈頭。