疫情斷連任路…經濟牌失效！　衛報：美國「歷史」不站川普這邊

▲美國總統川普連任之路艱困。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普今年1月在「世界經濟論壇」發表演說時，大肆吹捧美國一片光明的前景，大聲說著困頓的經濟是如何在他的領導之下反轉；看似一切順利的連任之路，卻在新冠肺炎疫情爆發後翻轉。英國《衛報》指出，美國大選倒數10天，選舉年失業率創下新紀錄，時間和歷史似乎都不站在川普這邊。

《衛報》（The Guardian）的經濟學編輯艾略特（Larry Elliott）撰文指出，川普今年1月在「世界經濟論壇」（World Economic Forum）發表演說時，用了整整30分鐘的時間，闡述他在上任後是如何翻轉困頓的美國經濟，當時他的連任之路貌似一切順利，民主黨看起來也找不出能與之匹敵的候選人。

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／路透社）



艾略特說，川普非常明白他的處境，從二戰後的美國歷史來看，大多數的總統都能順利連任，除了1976年的福特（Gerald Ford）、1980年的卡特（Jimmy Carter）與1992年的老布希（George Bush Sr），而這些總統未能連任的原因都是低迷的國內經濟。川普絲毫不擔心，因為當時美股正在歷史高點，失業率也創下新低。

沒想到，致命的新冠肺炎疫情席捲全球，一併讓川普的連任之路出現更多變數；事實上，川普在1月21日的世界經濟論壇上，就已經被告知美國出現首起確診病例，但他卻不斷淡化嚴重性，並多次聲稱疫情很快就會結束，直到本月2日川普自己也確認染疫。

美國大選辯論最終場前夕，美國新冠肺炎確診數逾850萬例，超過22萬人死亡，是全球疫情最嚴重的國家，且染疫人數仍不斷上升，封鎖的防疫措施也讓美國經濟被拖垮。國際貨幣基金組織（IMF）預估，今年全球經濟將萎縮4.4％，美國則將萎縮4.3％；具體而言，美國上一次經濟萎縮超過4％是在經濟大蕭條最嚴重的1932年，時任總統胡佛（Herbert Hoover）也沒有連任成功。

▲防疫的封城措施讓許多商店被迫關閉。（圖／達志影像／美聯社）



德國安聯集團（Allianz Group）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）表示，以現在的情況來看，川普面對民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）將是一場苦戰，儘管美國經濟在Q2萎縮近10％之後有所復甦，但官方失業率仍高達7.9％，是新冠疫情前的兩倍。

由於川普無法在造勢時強調自己的經濟成就，只能轉而強調自己是確保經濟復甦的最佳人選，因此迫切希望在選前通過新的經濟刺激法案。達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟系教授布蘭區弗洛爾（David Blanchflower）則認為，美國的失業率會再提升，且民主黨針對經濟法案的談判時間太長，「就算在選前達成共識，民眾在選前也不會感到任何影響。」

距離總統大選還有不到兩星期的時間，川普的連任之路從時間點和歷史上來看都相當不利；不過埃里安也說，這次選舉不僅關乎誰能重整經濟，也關乎誰能應對新冠疫情，以及誰能保護美國人的安全。

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