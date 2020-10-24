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史上新高！美吹哨人獨得33億元告密獎金　揭企業內部舉報失靈內幕

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▲▼泛歐交易所（Euronext）在法國拉德芳斯（La Defense）的股市操作總部，。（圖／路透）

▲泛歐交易所在法國拉德芳斯的股市操作總部。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）24日宣布，向一名舉報人提供1.14億美元的獎金（約新台幣33億元），比起4個月前的紀錄還要多上2倍。舉報辦公室負責人諾貝格表示，「我希望，這個破紀錄的獎金能夠鼓勵其他有任何違反證券法消息的人，邁出他的第一步。」

CNN引述諾貝格（Jane Norberg）說法指出，該名告密者是在內部先向上級舉報，但沒有得到後續回應才尋求證管會協助。

諾貝格進一步透露，此次破天荒的1.14億美元獎金是為了「拋磚引玉」，因為檢舉人在心中其實都會承受「個人道德與工作專業的兩難」，成為一名告密者實屬不易，「公司應該要認真面對檢舉人的舉報，因為證管會可能已經掌握相關消息，或是在不久的將來就會得到這些消息。」

▲▼位於紐約市下曼哈頓的華爾街，是美國最重要的金融中心，對美國甚至全世界的金融市場具有舉足輕重的地位。。（圖／路透）

▲位於紐約市下曼哈頓的華爾街，是美國最重要的金融中心，對美國甚至全世界的金融市場具有舉足輕重的地位。（圖／路透）

證管會於9月結束的財政年度中，共頒發39項舉報獎金，遠超自2011年成立以來任何一年。諾柏格是舉報辦公室的首任主管，執行證管會「吹哨者計畫」接弊，「在此計畫初期時，我們只是一個很小的部門，想知道計畫是否會成功。」

如今，放眼過去這10年，證管會舉報辦公室成功查處超過20億美元的罰款，返還受害人總共將近5億美元。

▲▼紐約證券交易所。（圖／路透）

▲紐約證券交易所的起源可以追溯到1792年，就位於紐約的華爾街上，曾是世上最大的證交所，超過2800間公司在此上市，市值逾15億美元。（圖／路透）

但在政府祭出高額獎金的同時，也有民眾濫用舉報功能，藉著匿名機制，在沒有根據的狀態下，向辦公室隨意指認幾家公司，試圖「猜中」有違法的公司。

所幸證管會在9月通過新規定，只要申請人提交超過三個無意義的舉報，就會被永久禁止使用這項程序。諾柏格坦言，「部分民眾像『樂透』一樣看待這個計畫，讓我感到非常沮喪，尤其當我知道真正的吹哨者需要做出多少犧牲時。」

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