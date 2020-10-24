「牛仔玫瑰粉」口罩照樣瘋搶　最早4點排隊⋯2萬盒10分鐘售完

▲萊爾富將開賣牛仔玫瑰粉口罩。（圖／業者提供）



記者陳涵茵／綜合報導

收集特殊色口罩已成了不少人的日常小確幸，今（24日）上午萊爾富開賣「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，全台限量2萬盒，10分鐘已全數售完，口罩商機依然發燒。

▲口罩依然大排長龍。

萊爾富先前曾推出丹寧玫瑰粉、薰衣紫、淡橙橘、極光綠等特殊色口罩，但此次是第一款使用外耳繩的炫彩醫療口罩，不少人都敲碗想收集，更有民眾早上4點就來排隊。萊爾富防疫期間因販賣特殊色口罩造成風潮，店家體恤排隊民眾，都會附上茶水提供民眾。

▲提供茶水給排隊民眾。（圖／業者提供）



▲連外耳繩都是粉色。



官方表示這次推出的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，比起「丹寧玫瑰粉」顏色來得深，不僅讓口罩布料上鋪滿飽和的嫩粉色與牛仔紋理，在個性穿搭上營造出一種法式優雅與牛仔粗曠的平衡，粉紅控一定要收藏。

民眾可於10月24日上午10點透過萊爾富Life-ET機台進行預購，每盒50入，售價399元，1人限購1盒不能代購，限量售完為止。

▲每盒50入，售價399元。

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