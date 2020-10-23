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繩子也是粉色！萊爾富「牛仔玫瑰粉」口罩10/24開搶　限量2萬盒

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▲口罩。（圖／業者提供）

▲萊爾富將開賣牛仔玫瑰粉口罩。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／綜合報導

防疫期間萊爾富不斷推出口罩新色造成風潮，繼時髦的丹寧玫瑰粉後，這週又有新色上菜了，萊爾富公告將於10月24日（六）上午10點於門市Life-ET機台再推出新色系「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量20,000盒。

萊爾富先前曾推出丹寧玫瑰粉、薰衣紫、淡橙橘、極光綠等特殊色口罩，但此次是第一款使用外耳繩的炫彩醫療口罩，由於耳繩改成由外向內拉，提升了醫療口罩的舒適度，降低了耳朵的壓力，同時讓「小臉人」戴起成人口罩更佳服貼舒適。

▲口罩。（圖／業者提供）

▲連外耳繩都是粉色。

官方表示這次推出的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，比起「丹寧玫瑰粉」顏色來得深，不僅讓口罩布料上鋪滿飽和的嫩粉色與牛仔紋理，在個性穿搭上營造出一種法式優雅與牛仔粗曠的平衡，粉紅控一定要收藏。

民眾可於10月24日上午10點透過萊爾富Life-ET機台進行預購，每盒50入，售價399元，1人限購1盒不能代購，限量售完為止。

▲口罩。（圖／業者提供）

▲每盒50入，售價399元。

預購流程：於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，11月17日後再回原購買門市取貨。

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