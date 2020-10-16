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Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

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▲▼全家Kakao Friends集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新KAKAO FRIENDS集點活動來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

萊恩、桃子迷必收！繼今年1月後，全家再度和韓國最萌卡通「KAKAO FRIENDS」合作了，這次以「居家佈置」與「療癒帶著走」打造最新集點活動，不僅有超可愛的萊恩眼罩枕、面紙套，還有Q爆立體萊恩、桃子和室椅，只能說好欠收，且同步在店鋪Line群組也有限量5款小物登場，包括萊恩絨毛購物袋、冬天必備絨毛拖鞋，10月21日起至11月17日限時開買、開換。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼萊恩款面紙盒、眼罩枕必須換。

▲▼全家Kakao Friends集點。（圖／記者蕭筠攝）

「全家xKAKAO FRIENDS」推出最新一檔集點活動，這次依舊送上滿滿的萊恩、桃子療癒粉絲的心，其中，首推超可愛的萊恩眼罩枕，沒有打開時是可愛的立體萊恩，放在床上就是療癒小物，拉鍊拉開後則瞬間變身眼罩，不僅Q到不行還超實用，除外，必收的還有萊恩面紙套，這款可是絨毛材質，無論是放客廳、床邊都適合。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「全家xKAKAO FRIENDS」還有一系列居家及外出必備小物。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

另，這次集點還有KAKAO FRIENDS各角色小盤，萊恩、桃子款及萬聖節限定版雙色馬克杯，萊恩款、萬聖款折疊傘，以及浴室必備的珪藻土地墊有萊恩款及方形款，最後是小朋友會超愛的小憩和室椅，有折疊設計還有可愛的萊恩、桃子陪伴，通通都想帶回家。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛小憩和室椅。

而店鋪Line群組也加碼推出限定5款療癒小物，最勸敗的就是絨毛拖鞋，有萊恩、桃子款，毛絨絨的拖鞋在冬天穿在腳上實在是超暖，又有可愛外型，必須入手，還有萊恩絨毛購物袋以及萊恩、桃子款的蛋糕毛巾，通通在10月21日起至11月17日限時開換以及限量開買，鐵粉要把握機會。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

▲萊恩、桃子絨毛拖鞋超Q。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有小方巾、購物袋。

▲▼全家Kakao Friends。（圖／記者蕭筠攝）

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