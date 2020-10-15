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全台55店限定！小7也吃得到「熱壓吐司」　網驚呼：店員技能又+1

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▲▼小7熱壓吐司。（圖／業者提供）

▲近日有網友發現小7賣起熱壓吐司。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商店員真的無所不能！近日有網友發現7-11竟然賣起「熱壓吐司」了，讓不少人直呼「太猛了！」還有人說店員技能又+1了，討論度破表。其實熱壓吐司可是限定美食，目前全台只有55間門市販售，並提供5種口味選擇，尤其是8月剛推出的泰式打拋雞口味，好評連連。

近日有網友發現家裡附近的小7竟然開始賣起熱壓吐司，忍不住就買來試試看，嚐鮮評價也不錯，消息曝光後吸引一票人驚呼「看起來好好吃喔」、「這個看起來很厲害」、「萬能店員阿」，也有早就吃過的網友狂讚「蠻好吃的呀」、「全部口味我都吃過，可以吃看看雞腿的口味～～肉很厚」，討論熱烈。

▲▼小7熱壓吐司。（圖／業者提供）

▲▼小7熱壓吐司全台只有55門市販售。

▲▼小7熱壓吐司。（圖／業者提供）

事實上，7-11今年3月起於限定門市開始販售熱壓吐司，這台「自動化熱壓吐司機」有著知更鳥蛋藍色的激美外型，業者指出，這款熱壓吐司機是以店員操作省力為出發點打造而成，店員只需拆開吐司包裝、放入自動化熱壓吐司機，按下啟動鍵不到3分鐘，熱騰騰的現烤熱壓吐司就出爐了。

目前只在全台55門市限定販售，口味有「起司火腿蛋」、「鮪魚蛋」、「泰式打拋雞」、「爆漿芋泥」以及最新的「紐奧良風味烤雞」共5種選擇，喜歡的一定要去嚐鮮。

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