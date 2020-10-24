萬聖節口罩來囉！國家隊釩泰25日公益義賣　1人限購5盒1000元

▲釩泰工廠將於明日上午舉辦口罩義賣公益活動。（圖／翻攝自Facebook／愛秀水說秀水粉絲團，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

口罩國家隊釩泰公司將於明(25)日上午在彰化秀水工廠舉辦一場賣口罩做愛心公益活動，口罩樣式獨特，除了有特殊色、還有超夯的萬聖節、國旗口罩，可以組合也可以單買，最低以7折價販售，每人限購5盒，當日也將捐出口罩所得40萬元，全數捐給秀水低收入戶，口罩都符合醫用等級皆有MD、MIT鋼印。

釩泰公司在臉書公告，「秀水在地醫藥口罩工廠邀你一起做愛心」，你買不到口罩嗎?你想要特殊色口罩嗎？有些人不易購得口罩，但有些人其實是捨不得買口罩，釩泰將在這禮拜日(25)日辦一場口罩義賣活動，口罩8折優惠價販售，優惠組合享7折販售當日口罩所得40萬金額將全數捐給秀水低收入戶。

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一般色口罩 (藍、紫、黃、粉、其他) 優惠價 1盒200元、特殊色口罩 (黑、國旗、萬聖節、其他) 優惠價 1盒320元、優惠組合 4盒一般色 + 1盒特殊色 (5盒只要1000元)，(每人限購5盒，依當日情況限定)口罩都符合醫用等級。製造地點: 彰化縣秀水鄉安東村安樂街29號(釩泰工廠)；活動時間 : 2020/10/25 上午10點~12點。

釩泰公司是彰化在地優良口罩廠商，也是國家口罩隊一員，上個月因誤觸法令，委託未經許可製造醫療口罩的雲林丞威公司製造口罩流入藥局對外販售，被彰檢查獲，負責人還以50萬元交保，當時也誠心公開對社會大眾道歉，接受消費者退費跟運費。

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