快手備戰！中衛姐姐蕾絲口罩24日重出江湖　設計理念首曝光

▲姐姐蕾絲口罩大受歡迎。（圖／中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

許多粉絲敲碗等待的CSD中衛與姐姐謝金燕聯名口罩，終於又重出江湖了。想珍藏姐姐口罩的粉絲迷們，請把握機會！明天10月24日起，姐姐蕾絲口罩將再度開賣，販售通路將於開賣當天早上發布在CSD中衛粉絲專頁，另外姐姐Turn口罩演唱會門票，也將於10月30日開賣，姐姐迷們請預備，準備開搶。

中衛指出，姐姐蕾絲口罩發表近一年以來，受到口罩迷及姐姐粉絲的熱烈喜愛，經常秒殺搶購一空。姐姐謝金燕最近透過經紀人球球，首度發表當初設計口罩的心情：「平常口罩不離身的姐姐謝金燕三年前在設計口罩時，只有一個概念，要設計一款連走星光大道都可戴的口罩，這就是蕾絲口罩的誕生緣由。會採用蕾絲花紋是因爲，蕾絲既高雅亦能通俗，與各種風格都能搭，是時尚圈萬年不退、經典不敗的圖案」。

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▲姐姐蕾絲口罩超夯 。（圖／中衛提供）

中衛表示，姐姐審美眼光精準，蕾絲口罩果然大賣，受到流行時尚圈的熱愛。不過近來市場上也出現不少仿款以及山寨版姐姐口罩，CSD中衛行銷經理周令怡表示十分無奈，只能提醒消費者，第一款蕾絲口罩是由姐姐原創設計，並由中衛獨家販售，姐姐絶沒有與其他廠家合作喔。

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