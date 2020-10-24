全聯櫃台放「限定口罩」！國家隊推萬聖款　主婦秒順手：超可愛

▲全聯推萬聖節花色口罩。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯雖然是超市規模，但值得挖寶的程度絕對不輸大賣場！有女網友23日早上在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼文，說她要結帳時，發現櫃台旁邊放了一堆可愛的口罩，仔細一看，居然是康乃馨推出萬聖節限定款兒童口罩，她就順手帶了一盒。貼文一出，不少爸媽也很心動，「這個也太可愛了！」

這位女網友文中表示，她結帳的時候，看到櫃台一旁擺著一籃東西，不看還好，一看秒心動，「突然發現怎麼一堆可愛的口罩。」原來是康乃馨推出「萬聖節版本」的3D立體醫療兒童口罩，一盒30片賣360元。原PO透露，全聯規定一人限購一盒口罩，有黑、白2種顏色，若是全聯卡友還加贈720點，「就順手結帳一盒了。」

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▲▼國家口罩隊製造的萬聖節花色醫療用立體兒童口罩。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

看到照片後，不少爸媽都很心動，「可惜沒有大人的」、「下星期學校跟安親班有活動，兄妹倆剛好可以戴囉」、「可以幫忙代購嗎」、「連口罩都這麼應景，那我再等等，說不定會有聖誕限定款。」也有家長留言提醒，「尺寸好像是大童的」、「我小一女兒戴，說下方卡在下顎不舒服」、「今天早上看到本來要買，仔細看一看覺得貴放棄。」

本站16日曾報導《太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩 10/21小7限量開賣》，該款口罩其實是7-ELEVEN先行預購，特別引進口罩國家隊製造的萬聖節花色立體兒童口罩，適合6至10歲的孩童，每盒皆有兩款萬聖節花色設計，目前在全聯也買得到。