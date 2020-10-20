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桃園農機大展廣受好評！　鄭文燦：2021年持續盛大舉行

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▲桃園農機展深受好評。

▲進口農機，超吸睛。（圖／胡淑霞提供）

記者楊淑媛／桃園報導

亞洲規模最大的台灣國際農機展覽，首度移師桃園青埔舉行，3天的展期、成功吸引超過40萬人次參觀，帶動約5億元商機，也吸引在地「靠青」等社群群友，前往參展，直呼「農機展好燒口袋」，肯定農機大展吸引民眾。據參展廠家指出，青埔陸、空交通便捷，唯受到疫情影響，國外買家無法來台，是此次美中不足之處。▲桃園農機展深受好評。

▲▼桃園農機大展廣受好評！鄭文燦表示，2021年持續盛大舉行。（圖／市府提供）▲桃園農機展深受好評。

桃園市長鄭文燦表示，台灣農業不僅栽培及種苗技術十分進步，製造農機技術也十分優良，台灣研發的智慧農機成功外銷至北美、非洲、東南亞多個國家，政府也挹注相當資源，希望為農機產業帶來動力。今年農機展於高鐵桃園站前廣場盛大舉行，展覽場地逾10公頃，擁有寬廣空間展示來自台灣及多個國家的各式農機設備，不僅吸引農民朋友參觀，也有許多市民共襄盛舉，鄭市長也歡迎明（2021）年農機展繼續留在桃園舉行。▲桃園農機展深受好評。

▲造型酷炫農機，超吸睛。（圖／胡淑霞提供）▼「靠青」群友前往參展，直呼「農機展好燒口袋」。（圖／靠青提供）

▲桃園農機展深受好評。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生，則感謝鄭市長及桃園市政府團隊的支持，讓農機大展首度在北部舉行，成功圓滿落幕。他認為桃園本身也是北部重要的糧食產地，近年來更積極發展有機農業以及休閒農場，也是農機重要市場。他再次感謝鄭市長提供優質場地舉行農機展，吸引許多人潮，期許未來農機展朝更國際化方向發展。▲桃園農機展深受好評。

▲▼農機展首度桃園舉辦，吸引假日農友興趣。（圖／胡淑霞提供）▲桃園農機展深受好評。

農糧署主任秘書陳啟榮表示，台灣每年農機進口金額大約是1億至1.5億美金，但台灣農機出口金額更高，約達1.7億至2.1億美金，因此如何開創農機國際化非常重要。農委會十分重視農機產業發展，無論是透過補助或舉辦農機展，希望農機產業與地方有更深的連結。

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