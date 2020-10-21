嘉檢破獲「毒咖啡工廠」！起出原料可做52萬包　主嫌認：已分潤破億

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義地檢署日前才查獲11萬包毒品咖啡包，近日又再創佳績，查獲毒品咖啡包製造工廠，起出12箱共36萬包毒品分裝袋、及原料與副原料2000多公斤，同時動用百名警力收網，將涉案的黃嫌、林嫌、陳嫌3人逮捕；經初步調查，3嫌自107年間即將毒品分裝售予下游毒販，至今已賣出至少120萬包毒咖啡包，粗估獲利逾億元；黃嫌落網後也坦承，販毒至今分潤已有1億元，相當驚人。

▲嘉義地檢署破獲毒品咖啡包製造工廠，起出2000多公斤毒品原料、副原料。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方指出，李鵬程檢察官接獲黃嫌等人製造毒品咖啡包情資，隨即組成專案小組展開長期蒐證，16日上午9時許，檢方見時機成熟，立即動用百餘名警力進行收網行動，於嘉義、彰化等地兵分7路進行搜索，終於查獲以黃嫌為首的販毒集團，並扣得小惡魔包裝袋12箱共36萬包、新興毒品原料（含喵喵、一粒眠、迷幻藥等）、副原料共2000多公斤，同時還查獲研磨機、粉碎機、果汁機、封口機、真空包裝機、研磨臼杵、攪拌盤、夾鏈袋、磅秤、及新台幣12.1萬元現金等證物；黃嫌、林嫌、陳嫌等3人也當場遭逮。

▲警方見時機成熟後，隨即兵分7路展開收網行動，一舉破獲毒咖啡工廠。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方調查，以黃嫌為首的販毒集團，自107年起即在嘉義、彰化等處，先將毒品原料以粉碎機或研磨機磨成粉末，再與副原料以一定比例調和倒入分裝機，並在分裝機上設定每包毒咖啡預定重量，以一貫化生產方式製造毒品咖啡包，再將其售予下游毒販。警方評估，該集團至今至少已賣出120萬包毒咖啡，粗估獲利破億元；且檢警也估算，工廠內起出的現有原料高達2000多公斤，可製成毒咖啡包成品52萬包，市價約1億元；而黃姓主嫌也供稱，販毒至今已分得破億利潤。

檢方經訊問後，認為3嫌涉犯毒品危害防制條例第4條第3項「製造、販賣第三級毒品」等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡串證之虞，聲請羈押禁見後，經法院裁定，黃嫌羈押禁見獲准，林嫌、陳嫌則各以5萬元具保；針對2嫌具保部分，檢方也已提出抗告。

嘉義地檢署表示，販毒集團製造毒品咖啡包牟利，危害國人健康甚鉅，更於毒品咖啡包中任意添加不明毒品，已有年輕人因施用毒品咖啡包喪命，本署將持續藉由大數據分析、比對資料，利用科技偵查方法，擴大掃蕩新興毒品等販毒集團，務必遏阻毒品擴散。

▼該販毒集團自107年起即開始製造毒品咖啡包，至今粗估獲利破億元。（圖／記者翁伊森翻攝）