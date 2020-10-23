「村長」詹江村臉書清晨無預警關閉　服務處：粉絲流量太大

▲國民黨籍桃園市議員詹江村捲入性侵案，這兩天並未出現在議會議事堂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員詹江村「村長」捲入J女性侵案，詹江村22日出面否認喊冤痛斥「都是虛構的」，隔日又在臉書專頁承認自己屁股上確實有胎記，大量粉絲湧入其粉絲專頁上，未料23日清晨臉書突然無預警關閉，詹江村對此表示不清楚，詹江村服務處指出，因粉絲流量突然大量湧入無法消化，所以暫時關閉。

詹江村臉書專頁23日上午突然關閉，大批粉絲不得其門而入，紛紛打電話到服務處詢問，服務處面對大批粉絲詢問後指出，因這兩天突然湧入大量訊息，無法消化所以暫時關閉，絕大部分粉絲都是想關心議員近況，想為議員打氣聲援，當然也有來質疑議員的。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村臉書23日無預警關閉引發粉絲關心，但接近中午又重先開放。（圖／翻攝自詹江村臉書專頁）

詹江村22日在臉書Po文，如果J女所說屬實，強烈建議法官判我死刑或無期徒刑，或者要我自盡都行。但如果一切都是假的，也祈求上蒼，詛咒所有編劇媒體及酸民們，讓他們的父母兒女，也如我的父母兒女們此時一樣的痛苦，一切報應都一定要報應到他們的家人身上，我用生命詛咒這些人。

詹江村也承認自己屁股確實有胎記，看過的人非常的多等語…大家，但光憑說出我屁股有胎記，就要入我于罪？詹江村強調，迫於急需情報，所以才約J女見面，後來J女說要兜風，我拒絕，J女反目，說她不是塑膠的，利用完就丟，要我走著瞧，我也跟著回嗆，後來她把留言回收，我也把我回嗆留言回收，隔天早上，她就編出一套故事…近日或許有人餵她新消息，知道我的屁股有胎記，就用這一點咬我。

對於自己臉書無預警關閉，詹江村23日回應，他並不清楚臉書被關閉一事，他中午才PO文，有對J女製造假新聞一事做出回應，粉絲或媒體可以參考。

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