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竹市府聯手台鐵推「爬梯好朋友」　暖心服務輪椅族

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▲這台平台式履帶爬梯機是機動式，讓輪椅族5分鐘就能順暢下樓梯。（圖／新竹市政府提供）

▲這台平台式履帶爬梯機是機動式，讓輪椅族5分鐘就能順暢下樓梯。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為打造更好的交通環境，台鐵局更新新竹火車站第二月台老舊電梯，為讓身障朋友在電梯啟用前能順暢通行，新竹市府與台鐵合作推動「爬梯好朋友」進駐車站，這台平台式履帶爬梯機是機動式，免安裝、輪椅族5分鐘就能順暢下樓梯，即日起只要在火車通行時間（上午5時至晚上10時），需要的身障朋友洽任一站務人員，就會有專人服務。

「小小的努力，大大的便利」新竹市長林智堅表示，從過去改造新竹轉運站，整建前後站地下道、站前廣場、廁所，到近日站內指標美化更新，此次接獲身障朋友需求，3天內迅速設置爬梯機服務，因為「有愛、無礙」，他也再次感謝台鐵與市府攜手合作。

林智堅指出，周二（20日）他接獲陳建名議員轉達身障朋友心聲，因台鐵正在進行電梯更新工程，導致身障朋友無法至新竹站第二月台搭車，需搭到北新竹站或三姓橋站，非常不方便。

他立即啟動跨局處會勘，由市府與台鐵合作，針對身障朋友、長輩與行動不便的輪椅族，推出「陪你爬樓梯」的暖心服務。林智堅今（23）日上午前往新竹火車站視察，並宣布身障爬梯好朋友正式啟用，透過爬梯機與專業人員操作，5分鐘內即可完成下樓到第二月台，讓身障朋友更方便到新竹站搭車。

林智堅表示，從他上任以來，在台鐵支持下，市府致力改造新竹火車站及周遭環境改善，包含前站、後站，前後站地下道、火車站廁所改善，以及火車站體內的改善，讓這座百年古蹟重新被看見，他特別感謝台鐵的努力，未來透過中央前瞻計畫的支持，推動大車站計畫，整合車站跨站平台，打造更多無障礙設施。

市府表示，台鐵局與新竹市政府是「城市改造好拍檔」，新竹火車站不僅是古蹟，更是城市門面，六年來雙方攜手打造「全台最美」前後站地下道、站前廣場、車站內老舊廁所，改善過去車站周遭髒亂環境；近日更因應設計展，與台灣設計研究院合作，美化站內指標，成全國矚目的典範車站，本次雙方攜手推動「陪你爬樓梯」服務，盼能照顧到各族群的通勤需求。

社會處指出，平台式履帶爬梯機是機動式的無障礙設施，不需固定安裝在階梯上，安全、便利可用於各大型公共場合的樓梯，可容納手推或電動及針對各式輪椅的需求，能承載230公斤重物，也能穩定於階梯上下升降，於各機關、學校、捷運或醫院等使用。

交通處表示，新竹火車站第二月台電梯預定於10月31日完工啟用，完工啟用前將提供爬梯機服務身障朋友，今天（23日）起至10月31日，每天上午5時到晚上10時，有需求的朋友都可向台鐵請求協助。

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