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白天沒空來？台灣設計展夜間限定！　日落後散步也超好玩　　

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▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

▲爬出的新竹獸，分在出沒在新竹城區的11個角落，仔細找找，才能發現他的蹤影。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳凱力／新竹報導

「CHECK in 新竹－人來風」從10月1日起正式登場，這一場台灣的年度設計盛宴才剛開幕第一天，就吸引了十數萬人潮前往朝聖，不過一般人可能不知道，2020台灣設計展不止白天能玩，展中除了規劃室內展區外，還有大外景與城市夜景光雕做搭配，結合設計展限定市集，傍晚來，更好拍、更好逛、更好玩。

秋天的傍晚，漫步在新竹古城區內，涼爽的風拂上臉頰，看著車水馬龍的車輛，交織的霓虹燈，從舊城區心臟—東門市場、城隍廟走起，沿著舊城區動脈—護城河親水公園繼續往前緩緩前行，市立美術館、新竹火車站、新竹動物園，2020台灣設計展就從這裡拉開序幕。

▲2020台灣設計展。（圖／記者湯興漢攝）

▲夜晚的新竹城，少了喧囂，多了份悠閒，就從新竹市立體育場的「城市終端機主題館」開始吧。（圖／記者湯興漢攝）

新竹市體育館在2020台灣設計展中化身成一個巨大的處理器，館中裡頭藏有「新竹獸」的心臟，結合科技影像互動，掃描人影再分解成位元再重組，這裡還收集了大量屬於新竹的數據，以資訊設計的方式呈現出來。

▲2020台灣設計展。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼長的像刺蝟的球狀物就是新竹獸的心臟，下方光影則是結合科技影像而成，充滿現代感。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

離開了「新竹獸的心臟」，繼續前往新竹市孔廟，這裡是嘉慶二十二年（1117年）初建、1958年才遷建至新竹公園的新竹市的歷史建築，同時也是新竹人平日遛小孩、運動散步的好去處，新竹孔廟也在展期間展出從清朝到現代、台灣到世界的「世界最美教科書展」。

▲2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

▲在秋天的傍晚，漫步在新竹孔廟，舒服的氣候、寧靜古樸的氛圍，特別享受。（圖／新竹市政府提供）

體育館外頭還有「美感電域—變電箱科普特展」，這一座發光建築，在夜晚特別搶眼，人們的腳步總是被不知不覺吸引過去；裡面展出變電箱變美的過程，如果你好奇，地底下的電纜為何比天空中的粗？一度電可供應手機多少電量？這些問題，都能在這裡找到解答。

▲2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

▲▼白天透明系的純白展場「美感電域」，在夜晚變成一個自帶光環的建築，吸引民眾前往探訪。（上圖／新竹市政府提供、下圖／記者湯興漢攝）

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

為了慶祝 2020台灣設計展盛大開幕，同時也為2021新竹台灣燈會做暖身，新竹市美術館也將在展覽期間化身為光雕建築，在10/1-10/10每晚的6-8點展出酷炫的「光動域」光雕秀；5座舊城古蹟歷建包括州廳、州圖、美術館、孔廟、影像博物館的「Living museum」，也各自有不同的主題展，另有沿線30處合作店家「人生跑馬燈」，將讓民眾造訪特色老店同時能透過APP召喚「說書人」，深入理解城市故事。

▲2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市美術館在10/1-10/10的18:00-20:00還有「光動域」光雕投影秀，為2021台灣燈會在新竹的暖身，千萬不要錯過。（上圖／新竹市政府提供、下圖／記者湯興漢攝）

▲2020台灣設計展。（圖／記者湯興漢攝）

▲2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

▲▼塵封36年後重新打開的新竹州圖書館，不只有書，還有光影與藝術。（圖／新竹市政府提供）

▲2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

2020台灣設計展主視覺是「新竹獸」，以電動玩具二次元為元素，充滿童趣，在展覽期間，新竹火車站、站前廣場等新竹重要公共建設都會有「新竹獸」的蹤跡。

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼市區共有11處新竹獸的蹤跡，慢慢走、慢慢逛，才不會錯過。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2020台灣設計展夜間限定表演。（圖／記者湯興漢攝）

設計展還有一個特別的地方，就是要讓民眾在漫步中體會「看展即旅行」，路線長達2公里長、橫跨3大展區，除了沿途找尋「新竹獸」，還有6條多元主題步行路線，如廟口文化、自然風等，探訪5座古蹟，走訪包含百年中藥行鴻安堂、丸竹化妝品等30家老店，這一座承接著過去、現在與未來的百年城，正將他的故事娓娓道來。而為期11天的台灣設計展中，每逢隔日假日延長開放至晚上8點，也將在新竹護城河府後街段、州圖前段、幸福盒子、幸福廣場設置「設計有本市」、「新竹味」市集，適合文青、網美和全家大小一起來一場充滿設計力的夜間散步時光。

▲2020台灣設計展。（圖／新竹市政府提供）

▲中秋、國慶連假期間，護城河岸將有結合表演團體、小農、文創手作的市集，好玩好逛，夜晚欣賞新竹市美術館的「光動域」演出，又是另一種新竹樣貌。（圖／新竹市政府提供）

2020台灣設計展

展覽期間 | 2020/10/1(四) - 10/11(日)

開放時間 |

10/4-10/8 10:00-17:00；

10/1-3 10/9-10/10 10:00-20:00

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