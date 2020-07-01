新竹市第45萬人誕生！過期寶寶成幸運兒　自帶房車還有免費摃丸吃到45歲



▲新竹市第45萬幸運寶寶誕生了，林智堅市長親駕「幸福號」房車貢丸送到家。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

第45萬名新竹市民報到了！新生兒「冰冰」是懷孕41周才出生的「過期寶寶」，沒想到卻因過了預產期，而意外成為新竹市第45萬名人口的幸運兒，1日由新竹市長開著載滿摃丸、尿布、奶瓶的「幸福號」前往冰冰家開箱。媽媽范雅茹笑說，剛接到通知時還以為是詐騙，沒想到是真的，也直呼「生在竹市真的太幸運了！」。

▲第45萬幸運寶寶除了獲得價值70萬的全新房車外，還有免費摃丸可以吃到45歲。



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「冰冰」的爸媽都是未滿30歲的在地人，當時「冰冰」爸因送冰塊到「冰冰」媽工作的餐廳而結識，兩人也把第一胎取名為「冰冰」；「冰冰」媽媽范雅茹說，他們都是新手爸媽，上週看到消息，還跟先生說「寶寶要當第45萬人！」，去報戶口也找同樣剛得子的表弟一起去，兩人一前一後抽號碼牌，沒想到「冰冰」真的就是那幸運的第45萬名，她還留著那張報戶口的叫號號碼單說「這是全家的幸運號碼」。

新竹市長林智堅與進益摃丸葉聰敏董事長1日開著載滿摃丸、尿布、奶瓶，市價約70萬的全新轎車到幸運寶寶「冰冰」的家，讓「冰冰」爸媽又驚又喜。「冰冰」媽還向市長林智堅發下豪語，「目標要生六胎」，也讓林智堅非常開心。

林智堅說，自己致力打造兒童城市，各個公共建設都結合親子需求，除了建設也重視教育，光新校園運動就投入42億建設，就是為了讓新竹市的育兒有更全面的規劃，也鼓勵年輕爸媽一起加入生育行列，讓新竹市生生不息。

▲「冰冰」的爸媽都是未滿30歲的在地人，「冰冰」媽還發下豪語要生6胎。

范雅茹說，4年前曾手術取出1000克的子宮肌瘤，一度擔心會不孕，沒想到後來不斷順利懷孕，還因此成為超級幸運兒，拿到新車、可以免費吃到45歲的「貢丸白金卡」，范雅茹也把生5個孩子的媽媽當作目標，立志要生6胎超越媽媽。

民政處表示，新竹市戶籍人口在2020年6月29日突破45萬大關，第45萬人口計算方式為，當人口數到達44萬9980時，由各戶政事務所每日統計出生、死亡、遷入、遷出等人口，回報民政處人口成長數統計表。人口數達44萬9999人時，改以出生人口數為計算基準，戶政事務所受理出生登記案件後，需立即印製相關資料併同出生登記申請書，回復民政處以核定第45萬人口的產生。

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