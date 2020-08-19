中華電信拜會竹市府　雙方合作部署5G為設計展、燈會做準備

▲中華電信總經理郭水義拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台灣上月已啟動第5代行動網路，又稱5G，民眾可使用更快速且無阻網路。目前中華電信5G服務涵蓋以六都為主，為替市民爭取更加快速網路服務，新竹市長林智堅今與中華電信總經理郭水義會面，兩方同意在竹市規畫5G基礎建設，藉此，民眾可望來10月台灣設計展、明年燈會，透過手機就能更及時得知停車位、車流等資訊，還能藉由手機與展品互動。

林智堅表示，面對5G商用元年啟動，為了讓新竹市各類5G產業之創新應用發展，市府積極與中華電信洽談合作，加強5G基礎建設的部署，「5G建設必須符合城市美學」，讓民眾享有更加快速網路也有舒適環境，另外，因應即將到來設計展，他也盼5G結合大數據因應，協助引導交通，例如用路人在高速公路上，就可即時得知設計展周邊停車場是否已滿等。

郭水義解說，5G傳輸速率更高速、低延遲，以兩地視訊來說，將擺脫過去物理限制，讓兩方幾乎同步，5G更可應用在製造業、自駕車，減少訂單製造錯誤、開錯路等。中華電信盼以結盟方式，將5G全面普及化，與新竹結盟，新竹市擁有園區、大學等，具有產、官、學優勢，可將5G效益發揮最大。

雙方同意，因應新竹將來臨的台灣設計展、台灣燈會，盼透過5G、大數據應用，盼研擬出交通疏導方案，另外，藉由5G提供投影、手機互動等不同於以往的展覽。

中華電信表示，5G擁有高速率、低延遲與廣大連結等特性，除了消費市場最受矚目的娛樂產業應用，高畫質影片、雲端串流遊戲皆能受惠於5G的特性變得更加順暢之外，企業市場的應用更是多元，從智慧城市到智慧醫療，再從車聯網到智慧家庭，物聯網(IoT)、雲端產業皆會在5G商轉後受惠。

新竹市政府表示，5G邁入商用化階段，網路規畫建設區域必定從人口密集之都會熱點區開始，而新竹市108年的家戶連網率及個人網路使用率居全國第3高，因此積極爭取5G基礎建設於新竹市優先部署。期待新竹市在充實5G佈建之後，能發揮豐沛的高科技資源能量潛力，開創全台5G應用發展創新的一頁，讓新竹的5G產業發展步入一個嶄新的紀元。