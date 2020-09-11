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為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完

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▲為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市信義街上5間違建將於今日完成拆除。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為了2021即將到來的台灣燈會，新竹市政府於5月開始啟動「騎樓順平計畫」，首批位於圓環旁信義街的5戶在也於11日完成拆除工程，林智堅市長表示，感謝市民與店家的支持，共同打造進步、友善的城市。

「騎樓順平計畫」涵蓋18處路段，於5月起啟動為期三個月的勸導期，都發處表示，騎樓順平計畫共涵蓋52戶騎樓違章建築，目前已完成30餘戶的拆除作業，其中，信義街5戶騎樓違章建築，上周起由店家主動、市府協助，完成騎樓區域淨空、大門往內退縮，11日完成作業，也將接續進行騎樓順平工程。

▲為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「騎樓順平計畫」涵蓋18處路段，於5月起啟動為期三個月的勸導期，都發處表示，騎樓順平計畫共涵蓋52戶騎樓違章建築，目前已完成30餘戶的拆除作業。

市府強調，騎樓順平計畫實施共有三項關鍵，首先盤整騎樓違章建築，預計9月底前完成騎樓違建拆除；第二關鍵將劃設兩公尺寬的騎樓行人通行空間，進行騎樓高低差的順平工程，彌平各建物之間落差，打造友善行人、長輩、娃娃車的步行環境。

第三關鍵是規劃彈性空間與停車格，市府將規劃彈性空間提供店家做臨時性使用，創造市民與店家雙贏，交通處也於18條路段增設汽機停車格，滿足市民的停車需求。

林智堅市長表示，步行城市是過去六年來逐步實現的願景，感謝市民的支持，這次騎樓順平計畫已完成60%的違章拆除，讓新竹市成為進步、友善的城市，市府投入5億推動「進擊的公園」打造綠地無障礙環境，投入1.5億整建通學步道，讓孩子上下學更安全；2020年5月更啟動步行城市關鍵一哩路「騎樓順平計畫」。

▲為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲紅圈戶經市府鑑定屬合法使用，將再討論是否以補償方式清空騎樓。

信義街上除了這5間違建外，尚有一戶外推佔用，因市府鑑定後發現，該戶乃屬合法使用，目前也與該戶商討採補償方式將騎樓區塊清空出來，順利完成騎樓通暢順平目標。

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