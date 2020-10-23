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溪州森林公園挨批有80棵樹遭斷頭　鄉長：是移植「鄉民種的」

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▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣護樹保護聯盟踢爆「彰化溪州鄉公所公然在臉書說謊，10月6日以793萬元的金額決標給廠商砍除森林公園裡的80棵樹。」今天已經將公園用圍籬圍起，也進場處理大樹，對此公所在官網用紅字駁斥，彰化縣溪州鄉森林公園城鎮風貌改善工程，「不是砍樹是移植鄉民種的樹」，請大家不要再以訛傳訛。

▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

但進行內部城鄉風貌改善工程需要砍樹或是移植大樹，公所也連說3次「此工程並無砍樹計畫_僅移植至適當位置」，用樹木綁帶為編號計算數量，方便工程日後清點」，到底這是真的嗎？為何一定得移溪州公園內的樹，也沒說清楚要移到哪裡去？令人大啟疑竇。

▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

▲溪州鄉長江淑芬重申絕對不是砍樹。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

護樹聯盟指出，前往當地進行查證，鄉公所將森林公園圍起來，現場有怪手和貨車，打電話跟鄉公所承辦的建設課查詢，她推諉沒有要砍樹。我們懷疑如果不是要砍樹，怎麼可能出動怪手，護樹協會理事莊傑任查詢到詳細資料，根本就是要砍樹，鄉公所還說謊說不會砍樹。

▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

▲彰化溪州森林公園旁加裝圍籬 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

護樹聯盟訪問當地民眾都說「怎麼可以砍樹」，但是對於修剪並沒有什麼意見，但是有比較關心樹木的民眾提醒其他人現在園藝工程界大多採用「獅尾式修剪」甚至「斷頭修剪」以及公園內被大型機具輾壓樹根造成棲地傷害，特別這裡有許多珍貴的百年老樹。

護樹聯盟表示，鄉長江淑芬的秘書表示對該案並不知情，但是鄉長⋯⋯妳不知道妳們說謊嗎？在地社團也非常關注此案，年輕人對這個說謊的鄉公所打算進行的工程破壞森林公園感到焦慮。

▲護樹聯盟踢爆彰化溪州森林公園要移除80顆樹 。（圖／台灣護樹保護聯盟提供）

▲溪州公所在官網公告 。（圖／翻攝自溪州鄉公所）

鄉長知道後也在公所內及個人臉書一再否認，「不是砍樹是移植鄉民在四周圍種的樹」，鄉長今天也解釋，公所在6個月前已經有公告要鄉民將樹認領回去，沒有來認領的未來都要移植到第三公墓區內，因為公墓未來也要進行樹葬，就是這個原因，所以才會大興土木，她也是一個愛樹的人，所以絕對不會大肆破壞。

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