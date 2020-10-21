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買房族注意！內政部揭預售屋5大陷阱　揪建商契約違失

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▲ 內政部揭預售屋契約5大陷阱，示意圖。（資料照／記者張菱育攝）

記者蕭羽耘／台北報導

保障民眾購屋權益，地方政府每年定期查核業者，是否符合預售屋買賣定型化契約的規範。內政部21日特別提醒，預售屋契約中常見缺失有「通知交屋期限」、「房地標示及停車位規格」、「驗收」、「保固期限及範圍」，以及「房地面積誤差及其價款找補」等5大項，若建商提供的契約違反規定，民眾可要求改正，或向主管機關檢舉，以保障自身權益。

交屋前應完成修繕　遲延交屋利息萬分之五

在「通知交屋期限」方面，內政部指出，依定型化契約規定，賣方應於交屋前完成修繕，且賣方延遲利息為日息萬分之五。但過去在查核時，曾發現業者擅自將「交屋前」的修繕義務，變更為「交屋後」的保固責任，及降低賣方遲延交屋利息數額為萬分之二，以減輕自身交屋及違約的責任。

避免紛爭　車位高度應標明

內政部說，在「房地標示及停車位規格」方面，依規定應列明停車位長、寬、高、含車道，以及其他必要空間面積。但查核時發現，業者提供的契約，未列明「停車位高度」，也未列明「停車空間面積占共有部分總面積之比例」，容易引發相關紛爭。

瓦斯內管應建商付費　交屋保留款應總價5%

在「驗收」方面，內政部表示，自來水、電力管線費及瓦斯內管等相關費用，均應由賣方負擔，且交屋保留款應為房地總價5%。但查核時發現，常有業者將瓦斯內管等管線費用轉嫁由消費者負擔，或將總價5%的交屋保留款，降低額度為5萬元。

保固應交屋日起算　結構保固15年

在「保固期限及範圍」方面，內政部指出，房屋的保固期限應是從交屋日起算，結構部分保固15年，且除能證明可歸責於買方或不可抗力因素外，賣方均應負責。但查核時發現，業者擅自減列結構保固之「項目」及縮減保固期限，或將保固期限之起算日提前至「取得使用執照日」，並限縮於「可歸責於賣方」。

面積誤差不足部分　建商應全部找補

內政部說明，在「房地面積誤差及其價款找補」部分，依規定，土地面積、主建物或房屋登記總面積如有誤差，其不足部分賣方均應全部找補；超過部分，買方只找補2%為限；誤差若超過3%，不論是超過或不足，買方均得解除契約。但查核時發現，業者將「土地」及「停車位」面積誤差，列為不予找補，或限制須於面積「不足」3%，消費者始得解約。

若民眾發現與建商簽訂的契約條款，違反內政部公告的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，民眾可以依《消費者保護法》第17條規定，主張無效。同時，建議民眾應拒絕建商以「個別磋商條款」規避契約責任，訂定對消費者不利的條文，以維護自身權益。

簽約停看聽　善用內政部版契約

內政部最後提醒，民眾簽訂預售屋買賣契約時不宜輕率，一定要詳閱契約內容，並採用內政部版契約，若發現不動產業者提供的內容違反規定，可要求修改契約條款；同時也可將違規契約送請預售屋建案所在地直轄市、縣(市)政府查處。民眾如有需內政部版預售屋買賣契約書範本，可至「內政部不動產資訊平台」。

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