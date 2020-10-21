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詐騙集團一頁式廣告賣假商品　何志偉要求警政署查源頭

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▲▼何志偉保健食品變詐騙食品記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲民進黨立委何志偉召開「保健食品變詐騙食品，假的死不了！所以就不管？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉20日表示，詐騙集團近來濫用一頁式廣告手法，以標榜超低價、超促銷等方式販售假商品，欺騙消費者，呼籲政府重視並解決問題、追查源頭，讓廠商及消費者獲得應有的保障。

何志偉20日上午於立法院召開「保健食品變詐騙食品，假的死不了！所以就不管？」記者會，表示過去從總統府、行政院、立法院、縣市議會到公民團體都一直在罵「詐騙是國恥」，然而卻依舊沒有解決方案，詐騙集團甚至找到了完美的詐騙方程式，利用假明星、假名人、假商品、假客服、假網站，將消費者詐騙到一毛不剩。

何志偉指出，依據現行的《消費者保護法》規定，凡是境外網站、在國內沒有登記的公司都無法可管，無罪推定原則更讓詐騙集團有洞可鑽，也因此讓台灣的消費者很可憐，呼籲政府應該透過相關的行政作為，讓假產品、網站、詐騙者無洞可鑽。

▲▼何志偉保健食品變詐騙食品記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者張榮恩攝）

陳情人代表林香蘭表示，公司辛苦研發的心血卻被人輕易盜用，包括代言人、商標、健康食品認證等，而且詐騙集團一開始是以罐裝來販售假商品，到後來還仿冒正品的包裝，呼籲民眾不要在一頁式廣告網站買到詐騙的東西。

對此，警政署刑事警察局副局長鄧學鑫表示，針對一頁式的廣告詐騙案件，警政署一定會積極受理處理，有網站則會立即要求移除，並且迅速查處相關資料。

鄧學鑫也提醒，民眾接到與訂購不符的商品，應該透過寄件人的電話接退貨，若無法取得寄件人電話，則應詢問宅配業者寄件人聯絡方式，「如果多次遭到已讀不回就趕快報案」，警政署一定會積極查處。

國家通訊傳播委員會簡任視察林慧琳則表示，行政院目前訂有「網際網路內容管理基本規範及分工原則」，涉及犯罪行為將由警政署處理；藥物、菸品、食品、化妝品則由衛福部主責；電子商務屬於經濟部，NCC則與相關主管機關共同成立「IWIN網路內容防護機構」。

林慧琳提醒，民眾若收到一頁式詐騙，應該盡快將詐騙網址紀錄下來，直接與臉書、LINE等平台業者檢舉，或者立即向警方報案，最重要的是趕快找到權責單位。

林慧琳也說，行政院資通安全會報有下設「網際犯罪偵防體系及防制網路犯罪組織」，目前是由內政部主政，包括經濟部、金管會等機關也會共同研究因應對策。

何志偉表示，既然行政院已經設有平台，未來就要看到內政部追蹤、開罰的成效，否則台灣的詐騙集團繼續猖狂、一直惡搞台灣，進而影響國人健康。

何志偉也痛批徐國勇，「光是吃姑婆芋嘴巴、臉就腫成這樣」，如何得知這些假的保健食品是否含有過敏體質、甚至殘害國人健康，「現在既然有這個平台，沒有用你也可以下台」，自己也將持續追蹤一頁式廣告詐騙的源頭。

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