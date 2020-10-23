玩笑開太大！23歲男行刑式爆頭雙胞胎　他嚇壞：我不記得有開槍

Thomas Parkinson-Freeman, 23, told investigators he hadn't intended to harm his brother and couldn't remember pulling the trigger. He immediately began first aid after the shooting, police said. https://t.co/hJmF9JFRvr — NECN (@NECN) October 21, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國佛州23歲男子弗里曼(Thomas Parkinson-Freeman)與朋友在車上時，拿出一把槍向其他人炫耀，他開玩笑以「行刑式」姿勢，把槍對準雙胞胎兄弟的臉，卻突然開槍當場讓對方爆頭身亡。

皮尼拉斯郡(Pinellas County)警方表示，事件18日晚間發生在格爾夫波特市(Gulfport)，弗里曼當時與雙胞胎兄弟、朋友一起坐在停在家門前的休旅車上聊天，聊到一半突然把槍指著雙胞胎的頭，「他當時生命完全沒有收到威脅，所以持槍不是為了自衛，只是在向對方炫耀而已」。

弗里曼表示，他絕對沒有要傷害兄弟的意圖，他完全不記得自己有扣下板機。警方後來在車內找到有大麻反應的吸食工具，目前還不確定是否與本案件有關，依過失殺人罪進行起訴。

▼男子意外射殺自己的雙胞胎手足。（圖／示意圖／視覺中國）

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