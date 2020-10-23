辯論後CNN最新民調出爐！　53％選民認為「拜登勝過川普」

▲總統競選辯論最終場後，最新民調顯示有52%選民認為拜登獲勝。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統候選人最後一場辯論會於台灣時間23日稍早落幕，根據CNN民調顯示，有53%的選民認為拜登獲勝，認為川普獲勝的則有39%選民。另外，由Data Progress進行的一項快速民調顯示，52%的人認為拜登在辯論中獲勝，41%選民則認為川普表現比較優異，另有7%回答他們尚未作出決定。

根據《衛報》報導，辯論會表現優劣與否的民調結果與全國民調十分接近，以Five Thirty Eight的調查結果為例，拜登在全國擁有52.1%的支持率，勝過川普的42.2%。而CNN進行的調查則顯示，拜登在辯論開始之前的支持率為55%，辯論後小幅上升至56%，原本支持率42%的川普則同時下降1個百分點，顯示這場辯論並沒有改變任何候選人的偏好。

Results of the CNN instant poll of debate watchers: 53% say Biden won, 39% say Trump won. pic.twitter.com/AK4Fc99tez — Oliver Darcy (@oliverdarcy) October 23, 2020

報導表示，重要的是川普民調原本就處於明顯的劣勢，必須透過22日的最終場電視辯論會來改變選情。然而，民調專家倫茨（Frank Luntz）的團隊表示，雖然尚未做出決定，但他們似乎喜歡川普今晚相對克制的表現，「拜登說得含糊不清又不具體，但川普泰然自若、令人驚艷。」報導稱，此意見與剛出爐的民調結果形成了對比。

此外CNN也訪問了觀察評論人士，約有73%受訪的觀察人士認為，拜登對川普的攻擊是合理的，26%的人說拜登的攻擊不合理。相較之下，認為川普對拜登的攻擊合理的人只有50%，另外49%的觀察人士則認為不合理。

My focus group’s words to describe Trump tonight:

• “Controlled”

• “Reserved”

• “Poised”

• “Con artist”

• “Surprisingly presidential”



Words to describe Biden tonight:

• “Vague”

• “Unspecific”

• “Elusive”

• “Defensive”

• “Grandfatherly”



https://t.co/LOOQDLAjoT pic.twitter.com/qa54f6F94S — Frank Luntz (@FrankLuntz) October 23, 2020

►插電就能吃火鍋！一機全包煮三餐