辯論後CNN最新民調出爐！　53％選民認為「拜登勝過川普」

▲總統競選辯論最終場後,最新民調顯示有52%選民認為拜登獲勝。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統候選人最後一場辯論會於台灣時間23日稍早落幕,根據CNN民調顯示,有53%的選民認為拜登獲勝,認為川普獲勝的則有39%選民。另外,由Data Progress進行的一項快速民調顯示,52%的人認為拜登在辯論中獲勝,41%選民則認為川普表現比較優異,另有7%回答他們尚未作出決定。

根據《衛報》報導,辯論會表現優劣與否的民調結果與全國民調十分接近,以Five Thirty Eight的調查結果為例,拜登在全國擁有52.1%的支持率,勝過川普的42.2%。而CNN進行的調查則顯示,拜登在辯論開始之前的支持率為55%,辯論後小幅上升至56%,原本支持率42%的川普則同時下降1個百分點,顯示這場辯論並沒有改變任何候選人的偏好。

