人夫監視器目擊「老婆偷吃」！店內激狂交纏…他還幫小王慶生綠炸

▲人夫檢查監視器設備，卻目睹妻子在店內偷吃小王的畫面。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人夫檢查手機店內監視器設備時，意外發現老婆與小王在店內交纏的畫面，氣炸提告，雖然小王稱，是人妻刻意隱瞞婚姻狀態，且人夫得知姦情後，還與人妻一同為他慶生，甚至還透過人妻提出3P的邀請，認為人夫早已原諒2人，但人夫否認這番說詞。法官認為人妻、小王拿不出證據證明已獲得原諒，判賠10萬元。可上訴。

人夫主張，小王阿宏（化名）明明知道老婆早已有了家室，2019年4月20日竟還在手機店內與妻子發生性行為，而他則是在檢查店內監視器設備是否異常時才發現，一怒之下向阿宏、妻子提出妨害家庭告訴，2人分別被依照相姦、通姦罪判刑2月，但因5月間大法官宣告通姦違憲除罪化，2人判決遭撤銷，人夫再提出民事告訴，向兩人求償260萬元精神撫慰金。

阿宏辯稱，他與人妻認識的時候，對方自稱「已離婚」，之後向他說，人夫是「表哥」，婆婆是「阿姨」，人妻離婚後是與表哥、阿姨同住，直到2019年4月間又向他說，人夫其實是她前夫，她是為了兩個孩子有正常家庭才會繼續與前夫、前婆婆同住，但事後又說婚姻狀態是「協議離婚階段」。

阿宏強調，人妻多次隱瞞自己的婚姻狀態，他真的不知道人妻有老公，雙方才進而有了「我原本以為妳離婚了，所以放了很多感情」、「我對你很愧疚騙了你」等對話。另外，人妻曾告訴他，人夫透過店面的監視器畫面看到2人發生性行為的畫面，人夫卻在事後與人妻一同為他慶生，還曾透過人妻向他提出3P的邀約，人妻也多次稱獲得老公的原諒，認為人夫已「事前同意」或「事後寬宥」2人。

人妻則強調，老公早就知道2人有姦情，得知後還同意2人單獨約會，更一同為阿宏慶生，顯然已經原諒自己的行為。但法院審理後認為，2人侵犯人夫配偶權事證明確，又提不出證據來證明已經獲得人夫的原諒，判2人應連帶賠償人夫10萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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