出軌ing「你夫我妻」承諾背叛斷情　清水斷崖親密依偎…炸鍋！

▲蔡姓女房仲背夫與公司主管發展婚外情，2人多次相約出遊，足跡遍布台灣。（示意圖，非當事人／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／新北報導

蔡姓房仲明明已為人妻，並育有2名未成年子女，怎料卻與已婚的周姓男同事大談辦公室戀情，2人多次相約出遊，足跡遍布台灣，且經公司老闆及雙方配偶多次勸說，他們仍偷偷幽會。蔡夫在忍無可忍的情況下提告小王，新北地院16日判決出爐，周男須賠償蔡夫6萬元。仍可上訴。

蔡女與周男任職於同間不動產公司，雙方各有家庭，不料蔡女卻於婚後第6年出軌，與自己的主管周男產生情愫，並時常相約出遊約會。

戀情曝光後，雙方配偶及公司店長夫婦都為此出言相勸，當時偷吃2人承諾願意終止不當關係，怎料，今年1月14日便再被蔡夫抓包共赴花蓮旅行，不僅牽手散步於廣場，還親密在清水斷崖前緊靠相坐。對此，蔡夫認為自己配偶權嚴重遭侵害，怒至法院提告。

▲周男與蔡女被抓到親密在清水斷崖前緊靠相坐。（示意圖，非當事人／免費圖庫pixabay）

法庭上，周男否認與蔡女有逾越朋友分際的不正常往來，辯稱自己只是基於主管身分，給予工作面臨低潮的蔡女關心及鼓勵，並強調之所以會前往清水斷崖是受蔡女之託，載她前往花蓮父母新居探視。

新北地院審理時發現，2人除了有親密行為外，從LINE對話紀錄也可見，周男曾自陳與蔡女交往，還曖昧傳訊問對方，彼此的關係是過去式、現在式還是未來式。法官認為，周男行為確實已讓蔡夫受有精神上的痛苦，考量他們交往時間、對婚姻生活所造成的破壞程度，並兼衡雙方財力後，認為蔡夫求償100萬尚屬過高，周男應賠償6萬元較為適當。全案仍可上訴。

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