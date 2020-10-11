　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫車內爽曝「求我進來」…狂問小三：高潮幾次？正宮祖宗牌位前哭暈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻聘請徵信社抓姦，掌握事證後崩潰哭倒祖宗牌位前。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名人夫偷吃小三，3度共赴摩鐵激戰，事後正宮在老公信用卡帳單內發現，有摩鐵的消費紀錄，決定查看行車紀錄器畫面，這才知曉老公已背叛婚姻，於是找來徵信社要抓姦，果然抓包老公與小三身在摩鐵，讓她崩潰哭倒在祖宗牌位前，並提出妨害家庭告訴，但因通姦罪宣告違憲，老公、小三皆無罪。

判決指出，人夫與小三3度前往摩鐵、U2電影院發生性行為，正宮從丈夫的信用卡帳單中察覺不對勁，決定查看老公的行車紀錄器影片，孰料，卻從裡面發現老公與其他女人的淫聲浪語，讓她找上徵信社要抓姦，果然在2018年1月8日當場抓到正準備退房的人夫與小三，同時報警處理，事後提告。

行車紀錄器影片內容包括，「發現妳下面很緊，每次做都像第一次」、「你剛剛已經喝過我口水了」、「妳今天高潮有很多次，至少3 、4 次吧，還是1 次都沒有？」、「有啊，你不要一直問我好不好！」、「昨天妳真的好性感喔，一直叫我進去，『你進來嘛！你進來嘛！』」、「妳被我頂開了」、「我射你有沒有感覺？」。

人夫與小三辯稱，姦情被抓包後，正宮曾經跪在夫家祖宗牌位前哭喊對不起，說老公通姦被抓了，「我很愛他、我不要告他、我要這個家」，正宮有「宥恕」2人；而正宮公婆出庭時也證稱，有聽到媳婦哭喊這段話。但法官認為「父母維護子女是天性」，這段證詞是否公正仍可疑，且人妻當時應該是情緒交動，希望公婆能幫忙挽回婚姻。

新北地方法院勘驗各項事證後，分別依通姦罪、相姦罪判人夫及小三各應執行有期徒刑6月，緩刑2年；案經上訴高等法院，由於司法院大法官於2020年5月29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化，人夫與小三原判決遭撤銷，本案免訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

老公友人狂吐…人妻上前拍背卻慘遭「深巷性侵」崩潰！夫氣炸報警

14歲少女遭輾「上下身分離」慘死…駕駛緩刑卻酒駕！喊：要養父母

硬上女友閨蜜！新北男「闖紅燈」狠喊：弄死妳…她站一旁目擊全程

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
新莊屁孩借賓士無照酒駕飆撞10車　賠慘下場曝光
老公友人狂吐！人妻上前拍背卻慘遭「深巷性侵」夫氣炸報警
國慶日藝人全噤聲　「這8人」霸氣開口被讚爆
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

耍帥要脫褲了！屁孩借賓士飆撞10車　無照+酒駕＋賠償修理破50萬

下山煞不住撞護欄！烏來單車男「噴摔50m深谷」人沒事…全身擦挫傷

PO網「前男友騷擾調查」女大生挨告　法官認證「事實陳述」判免賠

老公友人狂吐…人妻上前拍背卻慘遭「深巷性侵」崩潰！夫氣炸報警

失意男爬50公尺高壓電塔　前妻趕往喊話...警消花4小時將人救下

獨／甜美OL趴桌午睡…總經理一見秒興奮「掏槍把玩」喊：享受快感

夫車內爽曝「求我進來」…狂問小三：高潮幾次？正宮祖宗牌位前哭暈

打火機點燃約束帶！北榮員山分院火警　緊急疏散58名病患

賞煙火遊客嫌「接駁等好久」！　司機曝車窗狂被敲、10hrs沒休息

快訊／警政署地下室火警！　火舌狂燒雜物無人傷亡

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

楊超越很會Freestyle「被封為說唱歌手」　Battle 187cm劉宇寧：腿長像踩高蹺！

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

耍帥要脫褲了！屁孩借賓士飆撞10車　無照+酒駕＋賠償修理破50萬

下山煞不住撞護欄！烏來單車男「噴摔50m深谷」人沒事…全身擦挫傷

PO網「前男友騷擾調查」女大生挨告　法官認證「事實陳述」判免賠

老公友人狂吐…人妻上前拍背卻慘遭「深巷性侵」崩潰！夫氣炸報警

失意男爬50公尺高壓電塔　前妻趕往喊話...警消花4小時將人救下

獨／甜美OL趴桌午睡…總經理一見秒興奮「掏槍把玩」喊：享受快感

夫車內爽曝「求我進來」…狂問小三：高潮幾次？正宮祖宗牌位前哭暈

打火機點燃約束帶！北榮員山分院火警　緊急疏散58名病患

賞煙火遊客嫌「接駁等好久」！　司機曝車窗狂被敲、10hrs沒休息

快訊／警政署地下室火警！　火舌狂燒雜物無人傷亡

中職／兄弟先發投手輪調出狀況　蘇緯達被迫下二軍調整

周董一家環島趣！昆凌穿跟鞋　5歲小周周站旁邊「身高直逼腰」又大了

中職／江國豪第一次遇到骨刺「措手不及」　明再赴醫檢查

白目爸手指狂繞調戲貓皇！牠表情逐漸母湯　下秒結局網笑翻

耍帥要脫褲了！屁孩借賓士飆撞10車　無照+酒駕＋賠償修理破50萬

Selina回來了！戰勝「失聲」挑戰Rap　上癮喊：迫不及待再錄一首

李紅時隔一個月重回央視主持！打破「求和說」被封殺傳言

下山煞不住撞護欄！烏來單車男「噴摔50m深谷」人沒事…全身擦挫傷

深夜爬抹茶山「忘燒紙錢」！押隊學長被竹子狂戳背　回頭看臉刷白

康軒「會妥善處理」不道歉　全教總氣炸：14日將發動全民全面抵制

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

偷吃學弟護理師妻！人夫警「凌晨開房被抓包」下場出爐

台灣首起溶屍案！清大三角戀殘殺閨蜜

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

快訊／象山爬到一半　男子身亡

涉吸金上億人民幣　陸富豪偷渡來台住文華東方

快訊／新莊巨大聲響！　賓士酒駕高速衝進騎樓撞毀10車

接駁車上看完國慶煙火　網全戰翻

夫傳訊女同學「熊大我愛你貼圖」！老婆怒告

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

女友面前硬上閨蜜！新北男闖紅燈喊：弄死妳

老公友人狂吐！人妻上前拍背卻慘遭深巷性侵

即／京華城拆除工程才復工！B2驚見「一具乾屍」

更多熱門

相關新聞

玩弟弟老婆！男子遭父親壓制賞巴掌

玩弟弟老婆！男子遭父親壓制賞巴掌

大陸河北邯鄲日前發生一起家庭悲劇，一名男子勾引弟弟的老婆，發生不倫關係，被老父親發現後立刻遭到壓制，儘管不斷被賞巴掌，他仍大聲地喊著「是我勾引她的」，讓路人無奈搖頭。

女KTV遭強壓頭性侵！人夫完事還問友：要不要？

女KTV遭強壓頭性侵！人夫完事還問友：要不要？

小三遭人夫拍裸照國道跳車　他「皮包內東西」洩婚外情

小三遭人夫拍裸照國道跳車　他「皮包內東西」洩婚外情

男用妻子手機引誘小王　爆頭再焚屍

男用妻子手機引誘小王　爆頭再焚屍

6月6日斷腸時！鐵齒男不認偷吃4寶媽…鵰照說話了

6月6日斷腸時！鐵齒男不認偷吃4寶媽…鵰照說話了

關鍵字：

外遇人夫祖宗牌位正宮通姦除罪化

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

400無人機排出6字　萬人激動哭了

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

鼠寶逃家多日　室友車蓋翻出牠！

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

9人家中聚餐7死、2命危　竟是吃了冷凍一年的「酸湯子」

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面