夫車內爽曝「求我進來」…狂問小三：高潮幾次？正宮祖宗牌位前哭暈

▲人妻聘請徵信社抓姦，掌握事證後崩潰哭倒祖宗牌位前。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名人夫偷吃小三，3度共赴摩鐵激戰，事後正宮在老公信用卡帳單內發現，有摩鐵的消費紀錄，決定查看行車紀錄器畫面，這才知曉老公已背叛婚姻，於是找來徵信社要抓姦，果然抓包老公與小三身在摩鐵，讓她崩潰哭倒在祖宗牌位前，並提出妨害家庭告訴，但因通姦罪宣告違憲，老公、小三皆無罪。

判決指出，人夫與小三3度前往摩鐵、U2電影院發生性行為，正宮從丈夫的信用卡帳單中察覺不對勁，決定查看老公的行車紀錄器影片，孰料，卻從裡面發現老公與其他女人的淫聲浪語，讓她找上徵信社要抓姦，果然在2018年1月8日當場抓到正準備退房的人夫與小三，同時報警處理，事後提告。

行車紀錄器影片內容包括，「發現妳下面很緊，每次做都像第一次」、「你剛剛已經喝過我口水了」、「妳今天高潮有很多次，至少3 、4 次吧，還是1 次都沒有？」、「有啊，你不要一直問我好不好！」、「昨天妳真的好性感喔，一直叫我進去，『你進來嘛！你進來嘛！』」、「妳被我頂開了」、「我射你有沒有感覺？」。

人夫與小三辯稱，姦情被抓包後，正宮曾經跪在夫家祖宗牌位前哭喊對不起，說老公通姦被抓了，「我很愛他、我不要告他、我要這個家」，正宮有「宥恕」2人；而正宮公婆出庭時也證稱，有聽到媳婦哭喊這段話。但法官認為「父母維護子女是天性」，這段證詞是否公正仍可疑，且人妻當時應該是情緒交動，希望公婆能幫忙挽回婚姻。

新北地方法院勘驗各項事證後，分別依通姦罪、相姦罪判人夫及小三各應執行有期徒刑6月，緩刑2年；案經上訴高等法院，由於司法院大法官於2020年5月29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化，人夫與小三原判決遭撤銷，本案免訴。

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