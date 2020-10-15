愛跡遍布雙北！人妻小三極樂狂撩「精盡人亡」：肉身抵債　正宮氣炸

▲人夫偷吃另名人妻收到起訴狀，正宮這才發現丈夫早已背叛婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人夫偷吃人妻茶茶（化名）遭對方丈夫提告，起訴狀送到家中後，人夫正宮這才驚知丈夫早已出軌，小三也有家庭，2人還愛遍雙北、桃竹地區，line對話紀錄中還有不少鹹濕內容，包括「想要再騎一次」等訊息，讓她氣得向茶茶提告。法院審理後，判茶茶應賠償正宮20萬元，可上訴。

正宮主張，1月間收到茶茶丈夫向老公提告求償的民事起訴狀，這才得知丈夫出軌了，當晚她便要求老公寫下自白書，老公也在line中坦承，曾與茶茶多次見面、發生性關係，2人的足跡更遍及雙北、桃園、新竹、台南等地，2019年12月21日至23日，2人還相約到日本大阪遊玩。

除此之外，人夫的line對話紀錄中，更有不少茶茶傳來的親密訊息，內容包括，「剛剛有人偷吸你的奶」、「我想要再騎一次可以嗎」、「你肉身抵債啊」，且茶茶5月間收到起訴狀後，還持續傳簡訊、自拍照騷擾人夫，稱「希望你不要因為世俗的眼光就放棄，我也不會太過分讓你為難的」、「我好想你，想要跟你纏在一起」，讓正宮氣炸，這才決定提告求償60萬元的精神損害。

▲人夫與茶茶同遊雙北、桃園、新竹、台南，甚至還一同到日本大阪遊玩。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，茶茶辯稱，自己到2019年12月底前都不知道人夫已婚，目前單親父親帶著孩子生活的狀況並不少見，不能因為她知道人夫有小孩，就推論她知道人夫是有婦之夫，且正宮稱人夫早將她封鎖為黑名單，可見訊息沒有成功到人夫那裏，則她傳送的訊息、寄送的包裹，都是她單方面的行為，人夫也沒有逾越男女交往分際，要求法院駁回正宮的訴訟。

台南地方法院勘驗雙方對話發現，內容相當露骨，包括「我硬了，哈，又不能消火」、「想吃吃你，哈，親親，種種草莓」、「我在想我如果跟妳十幾次，應該很爽」、「十幾次你會精盡人亡，哈」、「怎麼可以爬上我的床呢」、「我想要再騎一次可以嗎」，明顯破壞正宮婚姻的圓滿幸福，判茶茶應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

快訊／北市萬華區「3人屋內輕生」！1女無生命跡象…送醫搶救中

台東某高職爆霸凌！他安靜看書卻遭「木椅砸頭」…死抓窗框抵抗片曝

囂張影片曝！賓士舞女醉撞80歲嬤落跑…拒捕「秒變蛆蟲」露腿狂踢