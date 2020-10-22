表兄妹偷情！「客廳激戰ING」妹夫破門抓姦…2人合夥虐殺他

▲她和表哥偷情被丈夫當場抓到。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

「我到楊娟家時，兩個孩子都睡覺了，我就和楊娟在客廳...。」男子沒想到，表妹楊娟的丈夫突然回來了，恰好撞破兩人偷情。楊娟稱，當時丈夫拿了把菜刀衝進來，後來他們倆合夥將其反殺，兩人作案後睡在案發地點商量對策。日前，這起案件可怕細節曝光。

據《瀟湘晨報》報導，楊娟與死者王軍是夫妻關係，婚後育有2子。她與韓石是表兄妹，2018年以來，二人發展為不正當男女關係。

2019年1月8日20時許，韓石發微信確認王軍不在家之後，立刻趕了過去，「我到楊娟家時，兩個孩子都睡覺了，我就和她在客廳發生性關係。」韓石沒想到，這時王軍突然回來了，恰好撞破了兩人偷情。

楊娟回憶稱，「王軍好像知道我們在裡面發生關係，就拿鑰匙開門，把鑰匙扭斷了，他用腳把門踢開，手裡拿了一把菜刀衝進來，準備用菜刀砍韓石。」

判決書顯示，韓石見狀將王軍拿刀的手抓住頂在牆上，楊娟便搶過菜刀，並朝丈夫的右頸部劃了一刀。隨後，韓石又接過菜刀，砍了王軍背部一刀。隨後，兩人又拿木棒先後擊打了頭部、背部，導致對方當場死亡。

殺死丈夫後，兩人繼續留在客廳裡商議如何處理屍體，「我說找一個口袋把屍體裝起來，用車拉起丟在荒山野嶺，韓石說不行，屍體血太多了，容易被人發現，乾脆把屍體丟棄在沼氣池裡面，我就同意了。」

隨後，楊娟與韓石一起行動，用繩子、透明膠帶將王軍的屍體捆綁、纏繞後，丟棄於附近的沼氣池裡。兩人又踩又拉，發現看不見屍體後，將沼氣池口蓋起，還搬了3塊空心磚壓住。

處理完屍體後，兩人回到客廳處理血跡。楊娟裝了盆熱水，把牆上的血跡擦了，擦不乾淨的地方，就用沙發擋起來。過了幾天後，她買了兩瓶白油漆，把有血跡的牆重新刷一遍。

事後，楊娟供述稱，殺人的當晚，韓石沒有離開，兩人還睡在一起商量怎麼掩蓋這件事情，「我建議第二天先給爸媽打電話，說王軍出去打工了、他的手機掉了，韓石同意了。」為了防止罪行敗露，楊娟按照計畫撒了謊，但王軍的兄弟卻起了疑心。

王軍兄弟的證詞顯示，2019年1月24日，楊娟給王軍母親了打電話後，幾個兄弟察覺到不對勁，於2019年1月26日來到了王軍家，「我們到家裡瞭解一些情況後，到派出所報了案，等我們再次回到王軍家時，發現楊娟在化糞池掏糞，我當時就發現有些不對頭，我發現化糞池裡面有個硬的東西，一直戳不下去，兩邊是空的。」

兄弟們意識到王軍好像出事了，假裝說不找了，準備向警方求助。在路上，他接到了楊娟打來的電話，稱找到王軍的屍體了。

判決書顯示，在王軍兄弟報警的前一日，楊娟也曾報案。不過，她撒了謊，意圖轉移警方視線，謊報「我老公離家十幾日，至今未歸，望協助調查」。

經法醫鑑定，被害人王軍是被他人用鈍器多次打擊頭部致使顱內出血、腦組織挫裂傷死亡，右側頸部創口傷屬輕微傷。此外，判決書還顯示，一名李姓證人透露，楊娟曾試圖一力攬下所有，堅稱人是她一個人殺的。此外，韓石也翻供否認參與作案。

日前，法院判楊娟犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，同時限制減刑。韓石犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行。

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