　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

表兄妹偷情！「客廳激戰ING」妹夫破門抓姦…2人合夥虐殺他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲她和表哥偷情被丈夫當場抓到。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

「我到楊娟家時，兩個孩子都睡覺了，我就和楊娟在客廳...。」男子沒想到，表妹楊娟的丈夫突然回來了，恰好撞破兩人偷情。楊娟稱，當時丈夫拿了把菜刀衝進來，後來他們倆合夥將其反殺，兩人作案後睡在案發地點商量對策。日前，這起案件可怕細節曝光。

據《瀟湘晨報》報導，楊娟與死者王軍是夫妻關係，婚後育有2子。她與韓石是表兄妹，2018年以來，二人發展為不正當男女關係。

2019年1月8日20時許，韓石發微信確認王軍不在家之後，立刻趕了過去，「我到楊娟家時，兩個孩子都睡覺了，我就和她在客廳發生性關係。」韓石沒想到，這時王軍突然回來了，恰好撞破了兩人偷情。

楊娟回憶稱，「王軍好像知道我們在裡面發生關係，就拿鑰匙開門，把鑰匙扭斷了，他用腳把門踢開，手裡拿了一把菜刀衝進來，準備用菜刀砍韓石。」

判決書顯示，韓石見狀將王軍拿刀的手抓住頂在牆上，楊娟便搶過菜刀，並朝丈夫的右頸部劃了一刀。隨後，韓石又接過菜刀，砍了王軍背部一刀。隨後，兩人又拿木棒先後擊打了頭部、背部，導致對方當場死亡。

殺死丈夫後，兩人繼續留在客廳裡商議如何處理屍體，「我說找一個口袋把屍體裝起來，用車拉起丟在荒山野嶺，韓石說不行，屍體血太多了，容易被人發現，乾脆把屍體丟棄在沼氣池裡面，我就同意了。」

隨後，楊娟與韓石一起行動，用繩子、透明膠帶將王軍的屍體捆綁、纏繞後，丟棄於附近的沼氣池裡。兩人又踩又拉，發現看不見屍體後，將沼氣池口蓋起，還搬了3塊空心磚壓住。

處理完屍體後，兩人回到客廳處理血跡。楊娟裝了盆熱水，把牆上的血跡擦了，擦不乾淨的地方，就用沙發擋起來。過了幾天後，她買了兩瓶白油漆，把有血跡的牆重新刷一遍。

事後，楊娟供述稱，殺人的當晚，韓石沒有離開，兩人還睡在一起商量怎麼掩蓋這件事情，「我建議第二天先給爸媽打電話，說王軍出去打工了、他的手機掉了，韓石同意了。」為了防止罪行敗露，楊娟按照計畫撒了謊，但王軍的兄弟卻起了疑心。

王軍兄弟的證詞顯示，2019年1月24日，楊娟給王軍母親了打電話後，幾個兄弟察覺到不對勁，於2019年1月26日來到了王軍家，「我們到家裡瞭解一些情況後，到派出所報了案，等我們再次回到王軍家時，發現楊娟在化糞池掏糞，我當時就發現有些不對頭，我發現化糞池裡面有個硬的東西，一直戳不下去，兩邊是空的。」

兄弟們意識到王軍好像出事了，假裝說不找了，準備向警方求助。在路上，他接到了楊娟打來的電話，稱找到王軍的屍體了。

判決書顯示，在王軍兄弟報警的前一日，楊娟也曾報案。不過，她撒了謊，意圖轉移警方視線，謊報「我老公離家十幾日，至今未歸，望協助調查」。

經法醫鑑定，被害人王軍是被他人用鈍器多次打擊頭部致使顱內出血、腦組織挫裂傷死亡，右側頸部創口傷屬輕微傷。此外，判決書還顯示，一名李姓證人透露，楊娟曾試圖一力攬下所有，堅稱人是她一個人殺的。此外，韓石也翻供否認參與作案。

日前，法院判楊娟犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，同時限制減刑。韓石犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
金融OL為業績陪睡「金主」　陸綠帽男友心碎揭床照
快訊／搜救中正橋落水工人　新店溪意外撈到女浮屍
開賓利、大7衝進魚池都是假的！　刑事局找到真相了
快訊／沙德爾變中颱！對流爆發　北部狂下豪雨
iPhone 12網路用5G還4G？　耗電實測出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共紀念台灣光復75週年　汪洋：挾洋自重台海必地動山搖

表兄妹偷情！「客廳激戰ING」妹夫破門抓姦…2人合夥虐殺他

「淘寶台灣」撤出　陸黨媒刊文：民進黨打壓陸資不擇手段

女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間鎖門…上下瘋狂蹂躪

正妹OL陪「金主上床」被抓包！賣身秒拿4.5億投資　綠帽男心碎吐苦水

大學迎新會LIVE！辣妹「上下1片布」表演　訊號緊急掐斷…結局笑翻

台陸斐濟衝突「羅生門」　張競：府院兩岸政策出現矛盾和角力

後疫情房市看漲！陸前三季房產開發增5.6%　西部變超夯

川普被曝有秘密帳戶在中國！　趙立堅甩32字回應

川農翻身／四川巴中「摸龍蝦兼洗褲」　台灣女婿有個「莊園夢」

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

駕駛＋乘客開車門擊落後方騎士　左右先後雙殺...網：整車都三寶

中共紀念台灣光復75週年　汪洋：挾洋自重台海必地動山搖

表兄妹偷情！「客廳激戰ING」妹夫破門抓姦…2人合夥虐殺他

「淘寶台灣」撤出　陸黨媒刊文：民進黨打壓陸資不擇手段

女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間鎖門…上下瘋狂蹂躪

正妹OL陪「金主上床」被抓包！賣身秒拿4.5億投資　綠帽男心碎吐苦水

大學迎新會LIVE！辣妹「上下1片布」表演　訊號緊急掐斷…結局笑翻

台陸斐濟衝突「羅生門」　張競：府院兩岸政策出現矛盾和角力

後疫情房市看漲！陸前三季房產開發增5.6%　西部變超夯

川普被曝有秘密帳戶在中國！　趙立堅甩32字回應

川農翻身／四川巴中「摸龍蝦兼洗褲」　台灣女婿有個「莊園夢」

快訊／N號房事件主嫌趙博士　被韓國檢方求處無期徒刑

雙北捷運合併一間公司？　柯文哲：以前跟林全見面就討論過

順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

網紅落地窗前熱舞！第13秒驚見背後「激戰畫面」...網全看傻

北海道增加三倍！新冠肺炎導致事故增加？東京死亡事故同期兩倍

開始轉紅了！ 阿里山楓紅情報公開　「賞楓主題列車」12月開跑

「高雄國際食品展」好康大放送　消費滿額送福袋！抽平板、吸塵器

丈夫被持槍歹徒挾持！　性感網紅「只穿小褲褲」掏槍保護7歲兒

北富銀新系統之亂「最新消息」　已交出查核報告

日職／宋家豪下二軍　台灣日職一軍剩4人

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

大陸熱門新聞

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

陪金主上床獲4.5億！綠帽男吐苦水

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

迎新會辣妹上下1片布表演！訊號緊急掐斷…結局笑翻

包尿布12年！21歲女自責「害了弟弟」

16歲遭控性侵殺害女同學　15年後才知道關錯了

女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間上下蹂躪

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」

iPhone12實機曝光「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

國三男身高221公分　挑戰金氏紀錄

柴犬被老人拉走！　主人衝去見「桌上一堆紅肉」

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

富二代大陣仗校園求婚！女主角捂嘴現身

更多熱門

相關新聞

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

上海女子趙秋霞（以下均為化名）發現了丈夫的一個秘密，丈夫將威而鋼偷偷混藏在保健品裡，每次說去超市買菜，盒子裡的威而鋼就會減少一片。想到丈夫對自己的冷淡，她與丈夫廝打起來，最後更一氣之下殺了丈夫。

小姑無照車禍！婆婆怪她沒頂罪...老公怒了

小姑無照車禍！婆婆怪她沒頂罪...老公怒了

即／西門町持刀捅人案　3嫌三重落網

即／西門町持刀捅人案　3嫌三重落網

高雄男持鐮刀砍死人　逃亡7小時被逮

高雄男持鐮刀砍死人　逃亡7小時被逮

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍腹奪命

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍腹奪命

關鍵字：

小王老公表格殺人偷情

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面