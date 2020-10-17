人妻偷吃一年想回歸家庭…小王被當洩慾工具！火大公開姦情人夫崩潰

▲人妻背著丈夫跟小王偷情。（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人妻背著丈夫在外偷吃，跟小王交往了1年，後來玩膩了想回歸家庭，因此提出分手要求，小王覺得自己只被當成洩慾工具，始終無法超越「正牌丈夫」的地位，決定在人妻的機車上張貼字條公開姦情，丈夫看到當場崩潰，堅決提告！新北地檢將偷情的男女起訴。

起訴書指出，人妻偷情時間長達一年，曾跑去小王的住處啪啪啪，事後以「想回歸家庭」為由要求分手，但投入許多感情的小王難以承受這般打擊，後來認為自己的感情被玩弄，充其量只是滿足人妻性慾的工具，小王決定報復，在張女機車上張貼字條，公告天下兩人的姦情。

▲人妻想回歸家庭，小王覺得自己被當作洩慾工具，感情遭到玩弄，決定張貼人夫戴綠帽的字條，以公開姦情做為報復手段。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻的丈夫看到字條當場掩面痛哭，且附近住戶也有看到字條，開始議論紛紛，無辜的丈夫還得承受鄰居的異樣眼光，精神快要崩潰，決定向偷情男女提告！庭訊時小王辯稱不知人妻已婚；人妻解釋，兩人出遊租車時她有拿身分證給對方，不可能沒看到配偶欄，而且小王有加她的臉書，可以看見她與老公、小孩的照片。

檢方認為，兩人交往長達一年，期間見面次數頻繁，但人妻仍和丈夫、孩子同住，小王沒察覺人妻已婚不符常情，依通姦、相姦罪起訴兩人。