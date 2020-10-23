2020台北國際旅展　日勝生加賀屋年度優惠CP值超高

生活中心／台北報導

眾所期盼2020年度最大國際旅展，10/30～11/2在南港展覽館盛大舉行，榮獲2020臺灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」的日勝生加賀屋，此次參展推出耳目一新的系列優惠組合之外，線上旅展更於10/22搶先開賣，線上可立即購買。

每年最搶手 CP值最高優惠46折湯泉享樂券

日勝生加賀屋擁有廣闊的大眾溫泉池，讓人浸泡在氤氳白磺原湯中放鬆身心；以及17間各具風格的獨立湯屋，感受典雅靜謐的泡湯空間，使用「湯泉享樂券」可依據不同需求組合任意搭配，每年詢問度超高，此次下殺46折，換算每張只要750元，吸引許多內行人準備手刀搶購。

泡湯行程又怎能錯過美食搭配，以多層次食材料理，充滿當季元素，料理長融入意象及美饌提供的會席料理，推出「天翔饗樂券」品味美食隨心所欲，更加碼推出購買一組10張加贈大眾湯券2張，將餐券的價值發揮到極致。

盛大推出的「繽紛樂組合券」則擁有精緻的會席料理及療癒的湯泉組合，3張湯泉享樂券加4張天翔饗樂券只要7,410元，愜意來趟北投輕鬆一日遊！

首選入住日式溫泉飯店一晚只要45折

以日本傳統數寄屋工法建造，全館空間以日本建築技法精細雕琢，將藝術品融入於住宿之間，更以真心款待的服務讓每位旅客有回到家的歸屬感。

入住園景標準房，恣意遠眺自然景色，品嚐會席料理並享受館內白磺原湯的舒適，選擇「雙人住宿券（含早晚餐）」只需15,300元，購買10張雙人住宿券（含早晚餐），即加贈價值超過萬元的「雙人住宿券（含早晚餐）」1張，今年最終一檔優惠，機會難得欲購從速。