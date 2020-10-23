國巨前人資長勾纏人妻總座泡湯　「下體接觸」爆出「男人最痛」

▲國巨前人資長葉義英被控勾引人妻泡湯最後誘拐離家，因證據不足獲不起訴。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

國巨公司前人資長葉義英被買假髮，認識已婚王姓女總經理，之後不斷傳訊示愛，王女多次赴約到陽明山泡湯後離家出走，王女丈夫控告葉男涉嫌略誘，葉男坦承曾因戲水弄溼衣服，情不自禁有親密舉動，王女稱2人有「下體接觸」，但因葉男緊張所以沒性交，北檢認為葉男「死纏爛打」追求人妻，但王女是自願離家，23日處分不起訴葉男。

葉義英與妻育有兩女，妻女長期定居美國加州，他隻身在台打拚工作，2017年因為有假髮需求，到王女經營的假髮店選購時，認識了王女，覺得王女是一個很聊得來的朋友，保持著聯繫。

但王女丈夫指控，葉義英從2020年3月間起，開始傳送訊息「下班了嗎」、「我在附近」、「送你回家」、「又下雨，也想讓你坐一下我的新車」、「今天也可以送你喔！」向王女示愛，王女剛開始婉拒，最後因盛情難卻而答應多次出遊，而且開始拒絕和丈夫同房。

後來因為王女的女兒發現王女言行舉行改變，王女丈夫質問得知，王女曾和葉男一起到陽明山出遊時，在溫泉飯店客房發生性關係，之後王女在5月間離家出走，王女丈夫遍尋不著，決定控告葉男涉嫌略誘。

▲人妻表示曾和葉男有下體接觸，但因葉男緊張而沒性交。(圖／達志示意圖)

葉男到案坦承，曾經和王女到陽明山菁山戲水，因為衣服濕了，所以找飯店開房換衣服，各自盥洗後，因為穿得比較少，情不自禁所以有一些親密舉動，但因知道對方還有婚姻，所以有守住最後一道防線，後來王女遭到家暴，所以代墊住宿費讓王女在外住宿，否認要介入別人家庭。

王女則表示，到旅館休息時，因一時意亂情迷，和葉男有接吻、撫摸胸部，下體接觸，但最後因為被告緊張，所以沒有性交，並強調自己有申請保護令，真的是因遭家暴而自願離家。

檢察官調查認為，葉男為排遣寂寞，竟仗恃多金，用死纏爛打的手法追求人妻，也是王女遭丈夫家暴的主因，這種為逞私慾，罔顧社會道德的行為，很不應該，但是證據顯示，是王女自願脫離家庭的，因此以證據不足等理由，認為葉男並未涉犯略誘等罪。

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