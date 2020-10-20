線上旅展殺紅眼！礁溪溫泉旅館住宿2.7折起　櫻桃烤鴨買10送1

▲泡認證萬年湯、啖烤鴨，兆品礁溪讓你驚艷。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

搶攻國旅最後一季旅展，北台溫泉一級戰區的「兆品酒店礁溪」、「品文旅」，線上旅展開賣，即日起至11月8日止，「品文旅」溫泉客房最低下殺2.7折起，「兆品酒店礁溪」最受歡迎的招牌櫻桃烤鴨「廣式一品鴨五吃」，平日餐券特價每張$2500（85折），買10贈1，套票購買更為精明之選。

▲品文旅線上旅展下殺2.7折，家庭房只要$3099，再送Pizza券。（圖／品文旅提供，下同）

「兆品酒店礁溪」於今（2020）年甫取得美國貝塔實驗室檢驗，認證所取得之溫泉為西元前23740年「萬年源頭湯」，每間房都有溫泉浴池，盡情享受難得好湯。線上旅展祭出3.4折「雅緻雙人房$3688、雅緻家庭房$4788，專案不含早餐，享早餐加購買一送一，加碼贈Häagen-Dazs冰淇淋迷你杯」。

▲▼兆品礁溪雅緻雙人房打3.4折，入住期間盡享認證萬年源頭湯。（圖／兆品礁溪提供，下同）

另為滿足「多元出遊喜好」睡到自然醒、不吃早餐旅客漸增，「兆品酒店礁溪」、「品文旅」旅展住宿券以無早餐價格為基底，並綁入早餐加購優惠，具彈性的專案滿足不同住宿喜好。

▲兆品礁溪招牌櫻桃烤鴨「廣式一品鴨五吃」，旅展打85折每張$2500。（圖／兆品礁溪提供，下同）

「廣式一品鴨五吃平日券」每張$2500，買10贈1，「兆品酒店礁溪」廣式一品鴨獲選2020宜蘭十大飯店好食，推出2年以來，已成為旅客造訪礁溪必嚐料理。詳情請洽兆品酒店礁溪(03)988-2828與官方網站（https://tinyurl.com/ucaubt4）

雲朗觀光新品牌「品文旅」，首家據點坐落礁溪，線上旅展推出2.7折「文漾家庭房$3099（不含早餐），加碼贈送溫泉Pizza兌換券一張」。

品文旅以環保為訴求，無提供拋棄式備品與瓶裝水，用心落實減塑之外，於飯店房內提供之設備，不乏國際等級經典品牌，床墊使用英國皇室御用品牌、全客房採用免治馬桶、各樓層皆備義大利綠能氣泡飲水機喝到飽、沐浴用品為美國百年藥妝品牌，房內皆有專屬浴池，為環保意識抬頭下，綠色旅行首選。詳情請洽品文旅（03）988-9090與官方網站（https://tinyurl.com/y49vqvdm）

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