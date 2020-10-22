萬里蟹最大盛事「鱻蟹宴」　10/24野柳漁港吃蟹、吹海風

▲假日活蟹市集，漁村媽媽精選萬里蟹等你入手，快來吹海風吃螃蟹。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於2012年起集在地產量最大宗的三種螃蟹花蟹、三點蟹及石蟳結合地緣成立「萬里蟹」長青漁產品牌，9年行銷歷久不衰，今年度萬里蟹以「蟹島海風9吧！」鼓勵民眾到各大產地蟹島遊玩品蟹吹海風，24日於野柳漁港萬里區漁會樓下，席開80桌共800位民眾與漁民一同品蟹。

漁業處指出，「鱻蟹宴」是由在地捕蟹船主為凝結萬里蟹捕蟹漁民，於每年10月下旬擇日辦桌犒賞自己及船員並慶祝萬里蟹豐收，而形成的在地重要漁業特色文化，近年為了讓更多民眾品味在地歷史文化與人情味，今年席開80桌共800人於10月24日齊聚野柳漁港。

▲野柳保安宮前休閒漁業體驗報名，參與體驗的民眾要記得攜帶身份證明文件。

10月24日現場除了鱻蟹宴外，另有萬里蟹海洋風市集販售萬里在地漁產加工品、海洋教育與休閒漁業體驗活動、萬里蟹巡迴啤酒車、五星山藥快餐車，以及感蟹福袋搶購活動及假日活蟹市集等，讓民眾吃喝玩樂數不盡！

漁業處表示，年年秒殺的限量活蟹福袋搶購將在10月24日以300份超殺價，2斤399元開放搶購（當天販售份數視活蟹捕撈狀況調整），從上午10時30分開放排隊領取號碼牌，11點50分正式開賣，熱愛萬里蟹的民眾可以早點前來，如此限量好康只有一天！

▲捕蟹樂悠悠體驗活動，海上欣賞野柳斜面山奇特地質風貌。

另外，10月24、25、31以及11月1日在野柳漁港保安宮前廣場準時上午8時30分現場報名，有捕蟹樂悠悠可讓民眾搭乘娛樂漁船出海，由專業船長解說捕蟹的方法並飽覽野柳岬山海風光（每天4場次，每場次40人），從海上觀賞野柳地質公園另有別趣。

漁業處說，海洋獨木舟則是在安全碼頭水域內進行，體驗餘波蕩漾與海風徐徐同樂的舒暢（每天1場次，每場次20人），兩項體驗活動皆採現場報名額滿為止，為了活動安全與安檢手續，參與民眾可要記得攜帶身分證（健保卡、駕照）才能體驗喔！

▲海洋獨木舟體驗民眾穿著救生衣划在港內安全水域。

未能報名到鱻蟹宴民眾，不妨在參加完以上活動後，來野柳假日市集挑選新鮮活蟹，由漁村媽媽代客現蒸，或到野柳跟龜吼市集週邊挑一家美味海鮮餐廳，品嚐來自「西北漁場」的萬里蟹，新鮮美味讓你來北海岸不虛此行！

萬里蟹官網：https://wanlicrab.tw/index.php

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