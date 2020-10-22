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遇見野生動物出沒勿驚慌　新北動保處提「三不原則」保平安

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▲遇見野生動物出沒勿驚慌 新北動保處提「三不原則」保平安。（圖／新北市動保處提供）

▲遇見野生動物出沒勿驚慌，新北動保處提「三不原則」保平安。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處近日接獲民眾通報救援一隻受傷白鼻心，經駐區獸醫王嚴緖檢診，發現牠其實是一隻幼齡鼬獾，下顎有多處玻璃割傷小創口，經緊急做清創縫合傷口止血，施打抗生素預防感染，隔天一早這隻鼬獾生龍活虎般健康，並於當天下午順利野放。民眾遇見野生動物應秉持「三不原則」保平安，不接觸、不餵食、不撿拾。

陳情人吳小姐表示，在瑞芳區建基路昭明宮附近發現水溝涵蓋上有一隻動物的頭部套著破裂、只剩玻璃瓶口的鼬獾，經公司同仁協助下，將其頭部的玻璃瓶口取下，但由於下顎皮膚被破裂玻璃割傷並持續出血，便緊急聯絡動保處請求救援，在瑞芳動物之家專業醫療照顧下，也讓這隻鼬獾能恢復健康，並順利回歸大自然。

▲遇見野生動物出沒勿驚慌 新北動保處提「三不原則」保平安。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾犬隻施打狂犬病疫苗。

動報處表示，瑞芳動物之家位處多山多水地區，常有各式各樣野生動物，山羌、鼬獾、白鼻心、穿山甲、綠蠵龜等，近期在貢寮海濱，1米大小的綠蠵龜受困九孔池，在動保處、海洋大學、海巡署及九孔池業者公私協力，通力合作下，雇用潛水員下水救援，最後受困海龜藉由漲潮時機順利脫困回歸大海。

動保處說，此次鼬獾在動保員的協助下，也順利完成麻醉及清創縫合手術，隔天一早見到小鼬獾健健康康地存活著，並於當天下午順利野放回歸大自然，只見小鼬獾一溜煙地隱沒在草叢裡，讓負責野放的動保員對小鼬獾堅韌的生命力有一番深刻的體驗。

動保處表示，新北市是個友善動物的城市，民眾路上遇見野生動物，尤其是保育類動物時請勿任意撿拾，以免違法，依野生動物保育法第18條，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用規定，違者可處6月至5年有期徒刑，得併科20萬元至100萬元罰金。民眾遇見野生動物應切記「三不原則」，亦即不接觸、不餵食、不撿拾。遇見受傷動物則通知動保處派員處理，確保動物安全。

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